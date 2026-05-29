De qué trata y reparto de "Un amor que no se agota", la miniserie de 12 capítulos para ver el fin de semana en Netflix

"Un amor que no se agota", disponible en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

La oferta de producciones asiáticas en el catálogo de Netflix no para de crecer, y su más reciente acierto es Un amor que no se agota. Esta miniserie de televisión, proveniente de Corea del Sur, ha logrado posicionarse rápidamente en los rankings globales del servicio de streaming. A lo largo de su propuesta, la historia sigue a una ambiciosa mujer de ciudad que se ve obligada a trasladarse a un entorno rural, un cambio de escenario radical que transformará por completo su estructurada perspectiva de la vida y sus prioridades personales.

Un amor con choque cultural, ambición y secretos

El conflicto central de la trama se desata cuando Dam Ye-jin, una exitosa y adicta al trabajo presentadora de un canal de televentas en Seúl, pierde su posición privilegiada. Desesperada por salvar su carrera y conseguir un ascenso decisivo, viaja al tranquilo pueblo de Deokpung con la misión de asegurar un contrato exclusivo de materias primas para una crema facial viral. La complicación empieza al chocar con un reservado agricultor local que se niega rotundamente a negociar.

Catalogada dentro de los géneros de la comedia romántica y el drama laboral, la serie explota las tensiones de una dinámica de amor y odio. El verdadero problema surge a medida que los malentendidos iniciales se disipan, revelando profundos traumas emocionales y oscuros secretos del pasado que amenazan con destruir la incipiente felicidad de la pareja y su estabilidad profesional.

La nueva serie surcoreana que eleva el romance en Netflix. (Crédito de foto: Netflix)

Serie de maratón con un entretenido elenco

El peso dramático y cómico del relato recae sobre los dos protagonistas principales. Por un lado, la actriz Chae Won-bin interpreta a la optimista pero distante Dam Ye-jin, logrando reflejar la enorme presión mediática del mundo corporativo. Enfrente se encuentra el reconocido Ahn Hyo-seop, quien da vida a Matthew Lee, un granjero introvertido y obsesionado con la perfección que prefiere expresarse a través de sus acciones. La química entre ambos intérpretes se convierte en el motor principal de la producción.

Gracias a su estructura, la serie se perfila como una opción ideal para disfrutar durante el fin de semana. Al estar compuesta por un total de 12 capítulos, el formato permite hacer un maratón en apenas dos o tres días de descanso. Un amor que no se agota ofrece una narrativa sumamente reconfortante, tierna y divertida, convirtiéndose en el plan perfecto para desconectarse de la rutina diaria frente a la pantalla.