Estrenos Netflix en junio 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

Netflix se prepara para renovar su pantalla con una variada lista de producciones ideales para disfrutar en casa. Durante junio, la plataforma sumará a su catálogo historias que transitan por diferentes emociones, el suspenso histórico y la comedia más disparatada, consolidando una oferta variada.
Títulos destacados que llegan a Netflix
- Risa y la cabina del viento (3 de junio), un conmovedor largometraje de fantasía y drama dirigido por Juan Cabral. Protagonizada por Elena Romero, Diego Peretti, Joaquín Furriel y la cantante Cazzu, narra la tierna historia de una niña que descubre una cabina telefónica fuera de servicio mediante la cual logra comunicarse con personas fallecidas, iniciando un emotivo viaje de redención para conectar con su padre.
- México 86 (5 de junio) estrena con la víspera del evento futbolístico del año. Este thriller político, protagonizado por Diego Luna y Karla Souza, revela los sacrificios y el complejo entramado de intereses que se movieron detrás de escena para que el país azteca lograra albergar aquella mítica Copa del Mundo. Una mirada imperdible a las sombras del fútbol internacional.
- Hermanito (26 de junio) trae las risas aseguradas. En esta alocada comedia, John Cena interpreta a un estructurado agente inmobiliario cuya vida perfectamente calculada se desmorona por completo cuando reaparece su hermano menor, encarnado por Eric André. El regreso de este pariente desatará un caos absoluto, repleto de situaciones incómodas y accidentes sociales desopilantes.
Listado de estrenos en Netflix por fecha
La plataforma presentará atractivas novedades que completarán las pantallas durante las semanas de junio. A continuación, compartimos la lista detallada de los lanzamientos confirmados por Netflix para junio, por orden cronológicamente en cuanto a su fecha de estreno:
3 de junio
- Michael Jackson: El veredicto
- Roast de gallos
- Risa y la cabina del viento
4 de junio
- Fans de tiempo completo
- Poldi
- El testigo
- El asesinato de Rachel Nickell
- ¡Ay, mamá!
5 de junio
- México 86
- Turbulencia en la oficina
- La desconocida
- Así aprenderás
7 de junio
-
Tetracampeones: Brasil volvió a creer
8 de junio
-
Sesame Street: Plaza Sésamo
9 de junio
- Noruega vuelve al ruedo
- The Rest is Football
10 de junio
- Supervivencia en equipo: La jungla
- Rosario Tijeras
- La historia de mi familia
- Los colores del mal: Negro
11 de junio
-
Las dos caras de la ley
12 de junio
- Soy Frankelda
- Perdiendo el juicio
- El polígamo
- Instinto maternal
16 de junio
-
America's Sweetherats: las cheerleaders de los Dallas Cowboys
18 de junio
- Te encontraré
- We're back! With Brian Williams
19 de junio
- Oasis
- Mensajes de voz para Isabelle
- El libro para colorear
- Maridos en acción
20 de junio
-
Várzea: donde nace el fútbol
22 de junio
-
Rythm + Flow: Italia
24 de junio
- Mi otra yo
- El experimento estadounidense
25 de junio
-
Avatar: la leyenda de Aang
26 de junio
- Hermanito
- Horizontes Pokémon (Temp. 3 - Parte 3)
- Chris y Martina: El set final