Estrenos Netflix en junio 2026: lista de las nuevas series y películas que llegan

Netflix renueva catálogo sumando títulos durante junio.

Netflix se prepara para renovar su pantalla con una variada lista de producciones ideales para disfrutar en casa. Durante junio, la plataforma sumará a su catálogo historias que transitan por diferentes emociones, el suspenso histórico y la comedia más disparatada, consolidando una oferta variada.

"Rosario Tijeras", estrena en junio. (Crédito de foto: Netflix)

Títulos destacados que llegan a Netflix

Risa y la cabina del viento (3 de junio), un conmovedor largometraje de fantasía y drama dirigido por Juan Cabral. Protagonizada por Elena Romero, Diego Peretti, Joaquín Furriel y la cantante Cazzu, narra la tierna historia de una niña que descubre una cabina telefónica fuera de servicio mediante la cual logra comunicarse con personas fallecidas, iniciando un emotivo viaje de redención para conectar con su padre.

México 86 (5 de junio) estrena con la víspera del evento futbolístico del año. Este thriller político, protagonizado por Diego Luna y Karla Souza, revela los sacrificios y el complejo entramado de intereses que se movieron detrás de escena para que el país azteca lograra albergar aquella mítica Copa del Mundo. Una mirada imperdible a las sombras del fútbol internacional.

Hermanito (26 de junio) trae las risas aseguradas. En esta alocada comedia, John Cena interpreta a un estructurado agente inmobiliario cuya vida perfectamente calculada se desmorona por completo cuando reaparece su hermano menor, encarnado por Eric André. El regreso de este pariente desatará un caos absoluto, repleto de situaciones incómodas y accidentes sociales desopilantes.

Listado de estrenos en Netflix por fecha

La plataforma presentará atractivas novedades que completarán las pantallas durante las semanas de junio. A continuación, compartimos la lista detallada de los lanzamientos confirmados por Netflix para junio, por orden cronológicamente en cuanto a su fecha de estreno:

3 de junio

Michael Jackson: El veredicto

Roast de gallos

Risa y la cabina del viento

4 de junio

Fans de tiempo completo

Poldi

El testigo

El asesinato de Rachel Nickell

¡Ay, mamá!

5 de junio

México 86

Turbulencia en la oficina

La desconocida

Así aprenderás

7 de junio

Tetracampeones: Brasil volvió a creer

8 de junio

Sesame Street: Plaza Sésamo

9 de junio

Noruega vuelve al ruedo

The Rest is Football

10 de junio

Supervivencia en equipo: La jungla

Rosario Tijeras

La historia de mi familia

Los colores del mal: Negro

11 de junio

Las dos caras de la ley

12 de junio

Soy Frankelda

Perdiendo el juicio

El polígamo

Instinto maternal

16 de junio

America's Sweetherats: las cheerleaders de los Dallas Cowboys

18 de junio

Te encontraré

We're back! With Brian Williams

19 de junio

Oasis

Mensajes de voz para Isabelle

El libro para colorear

Maridos en acción

20 de junio

Várzea: donde nace el fútbol

22 de junio

Rythm + Flow: Italia

24 de junio

Mi otra yo

El experimento estadounidense

25 de junio

Avatar: la leyenda de Aang

26 de junio