Dell se dispara en bolsa tras mejorar previsiones ante la elevada demanda por la IA

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Dell elevó ​el jueves sus previsiones de ingresos y beneficios anuales, lo que pone de manifiesto que la expansión de los centros de datos por parte ‌de sus clientes está impulsando ‌la demanda de sus servidores optimizados para IA, equipados con los chips avanzados de Nvidia.

Las acciones de la empresa, que cuenta entre sus clientes con CoreWeave , Honeywell International y Samsung Electronics , subieron alrededor de un 39% en la sesión de negociación prolongada.

Los gigantes tecnológicos estadounidenses, entre los que se incluyen Alphabet y Amazon , tienen previsto invertir más de 700.000 millones de dólares en infraestructura de IA este año, lo ​que impulsaría la demanda ⁠de equipos para servidores y centros de datos de proveedores como Dell y ‌Super Micro Computer .

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Los sólidos resultados muestran cómo Dell se ha ⁠convertido en uno de los grandes ganadores del ⁠auge de la inteligencia artificial generativa, ya que la empresa está gestionando bien la crisis de los chips de memoria mediante el aumento de los precios y ⁠el ajuste de su cadena de suministro.

"Estamos revisando los precios, parece que, ​cada día. Y estoy seguro de que nuestros clientes ‌notan ese impacto. Por desgracia, no veo ‌que eso vaya a cambiar, dado el mundo en el que vivimos hoy, ⁠con un entorno inflacionista", dijo Jeff Clarke, director de operaciones de Dell, en una conferencia tras la publicación de resultados.

Dell dijo que ahora espera unos ingresos por servidores de IA de aproximadamente 60.000 millones de dólares para el ejercicio ​fiscal 2027, frente ‌a sus previsiones anteriores de 50.000 millones.

Elevó su previsión de ingresos anuales a entre 165.000 y 169.000 millones de dólares, un fuerte aumento con respecto a su previsión anterior de entre 138.000 y 142.000 millones de dólares.

La empresa también elevó su previsión de beneficio por acción ⁠ajustado anual a 17,90 dólares, frente a la estimación anterior de 12,90 dólares.

Los ingresos de Dell aumentaron un 88% hasta alcanzar los 43.840 millones de dólares en el primer trimestre, superando con creces la estimación media de los analistas recopilada por LSEG, que era de 35.430 millones de dólares. Su beneficio por acción ajustado de 4,86 dólares también superó las estimaciones de 2,94 dólares.

"La empresa está mejor posicionada que sus competidores gracias ‌a su escala, sus relaciones con los proveedores y su capacidad para priorizar la demanda, lo que le ha ayudado a ganar cuota de mercado durante la escasez (de memoria)", dijo Melissa Otto, directora de investigación de S&P Global Visible Alpha.

Los ingresos trimestrales de Dell procedentes de su grupo de soluciones de infraestructura, que incluye sus ofertas ‌de almacenamiento, software y servidores, se dispararon un 181%, mientras que las ventas de su grupo de soluciones para clientes —que engloba los computadores personales— aumentaron un 17%.

También presentó previsiones ‌de ingresos y beneficio ⁠ajustado por acción para el segundo trimestre que superaban las estimaciones del mercado.

El miércoles, el Departamento de Defensa de EEUU adjudicó a ​una filial de Dell un contrato de cinco años por valor de 9.700 millones de dólares para ayudar a gestionar las licencias del software de Microsoft.

Con información de Reuters