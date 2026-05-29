El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno ente empresarios en el Latam Economic Forum, pero debió reconocer que la inflación sigue más alta de lo deseado y admitió que su desaceleración no alcanza para garantizar el crecimiento. El Presidente también se quejó de que las calificadoras de riesgo no mejoran la nota de Argentina al ritmo que esperaba y volvió a cargar contra el "populismo" como responsable. En paralelo, un informe de la Unión Industrial Argentina encendió nuevas alarmas: la actividad industrial mostró señales de enfriamiento en abril, con caídas en sectores clave como la construcción, la industria automotriz y alimentos y bebidas. Todo esto, mientras los últimos sondeos reflejan un deterioro sostenido de la imagen presidencial y una sociedad que todavía no percibe mejoras en su vida cotidiana. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei insiste con el éxito del modelo mientras crece el deterioro de su imagen
El Presidente volvió a reivindicar los resultados de la gestión libertaria, pero las encuestas muestran una imagen en caída sostenida y una sociedad que todavía no percibe mejoras en su vida cotidiana.
Hace 1 hora
Kicillof contra Milei: "Este plan económico es el que enferma y mata"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó el módulo de Salud de su espacio Movimiento Derecho al Futuro. Kicillof reconoció que no solo alcanza con denunciar la crítica sutuación social sino que propuso “reconstruir”y “organizar una alternativa real” para el 2027.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo una dura crítica al estado de la salud pública en la argentina gobernada por Javier Milei y propuso un país distinto que conciba el cuidado de la población como una "obligación humana" y no como un "gasto". "Este plan económico es el que enferma y mata. Como dijo el papa Francisco, enferma el cuerpo y el alma", denunció Kicillof en el acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Salud.
Hace 1 hora
El rechazo al Gobierno proyecta una derrota de Milei en el balotaje
La gestión de Javier Milei mantiene altos niveles de rechazo, según la nueva encuesta de la consultora brasileña AtlasIntel. Tres de los cuatro primeros dirigentes de mejor imagen pertenecen a la oposición.
Con un rechazo al gobierno de Javier Milei que llegó al 55,4% en mayo, el oficialismo proyecta un escenario adverso en un hipotético balotaje de 2027. Tres figuras opositoras aparecen entre las cuatro dirigentes con mejor imagen, en un contexto marcado por el deterioro económico, la caída de los ingresos y un mercado laboral que golpea especialmente a sectores asalariados que, en buena medida, habían depositado expectativas en Milei. La corrupción, el desempleo y los precios altos quedaron señalados como los principales problemas del país.
Hace 15 horas
No hay repunte para la industria: la UIA adelantó que volvió a caer en abril
La UIA advirtió que la actividad industrial volvió a mostrar caídas en abril, con retrocesos en autos, construcción, bebidas y consumo energético.
Hace 16 horas
El New York Times reveló los motivos del desembarco de Peter Thiel en Argentina
El artículo del medio estadounidense señaló que el dueño de Palatine encontró en el presidente Javier Milei "un aliado ideológico" y que Argentina aparece como un refugio ante la posibilidad de "una guerra nuclear" la "inteligencia artificial desbocada" y el cobro de impuestos a multimillonarios.
Hace 16 horas
La inflación de alimentos moderó su ritmo en la cuarta semana de mayo pero sigue alta
Las principales subas fueron en bebidas e infusiones, con un 2,5%; las carnes, con 0,9% y panificados, 3,1%, según la consultora LCG.
Hace 17 horas
Detrás de la crisis: más de 3 millones de personas tienen "deudas irrecuperables"
La mora en créditos familiares alcanzó los niveles más altos de las últimas décadas. En monto, equivale a más de $39 billones. El endeudamiento promedio por hogar ronda los $5,7 millones. El plan del Gobierno es una política agresiva de endeudamiento como único instrumento para tratar de reactivar la economía.
Hace 17 horas
La increíble frase de Milei: "Hice todo mal"
En el discurso que brindó en el Latin American Forum, el Presidente tuvo un sincericidio sobre su ascenso al poder.
Hace 18 horas
La licitación para instalar baterías para evitar cortes masivos de luz superó lo esperado
Las ofertas superaron los 8.300 MW para instalar baterías de almacenamiento. Pero la licitación tiene previsto adjudicar 700 MW. Quiénes compiten y por qué despertó tanto interés la compulsa.
Hace 18 horas
Las transferencias de recursos de Milei a las provincias se redujeron casi un 40%
Se tratan de las cifras del primer cuatrimestre del año. La administración Milei premió con transferencias corrientes a las provincias aliadas. A diferencia del año pasado, el Gobierno salió a cubrir el déficit de las cajas previsionales provinciales.
Hace 19 horas
El FMI pide mayor transparencia y critica al Gobierno por escándalos de corrupción
En el documento, el staff del FMI advirtió que “los marcos preventivos anticorrupción necesitan fortalecerse” y planteó observaciones específicas sobre los mecanismos de control patrimonial de los funcionarios públicos.
Hace 19 horas
Milei se quejó de las calificadoras de riesgo por no subir la nota argentina
El Presidente habló en el Latin American Forum y reconoció que la inflación es más alta que la que él quisiera. Los mercados no responden como el libertario quiere y, por eso, volvió a culpar al "populismo".
Hace 19 horas
Ley de Inocencia Fiscal: ARCA pone la lupa sobre deducciones de Ganancias
Las diferencias detectadas abarcan deducciones vinculadas con gastos de indumentaria y equipamiento, aportes previsionales, vehículos utilizados por corredores y viajantes, aportes a Sociedades.
Hace 20 horas
Gustavo Sáenz: “En 2001 decían que se vayan todos, ahora dicen que se mueran todos”
El gobernador de Salta trazó un panorama funesto respecto de la realidad que se vive en territorio salteño por la crisis económica. “La gente está cansada, ya no cree en nadie”, sostuvo.
Saénz cuestionó el rumbo del Gobierno.
Hace 21 horas
"Tratar de sobrevivir": se profundiza la crisis de la construcción en Chaco y Jujuy
Construcciones paralizadas, suspensiones masivas y una caída vertiginosa de la actividad que amenaza con dejar a miles de familias sin fuente de ingresos.
"Tratar de sobrevivir": se profundiza la crisis de la construcción en Chaco y Jujuy
07:35 | 29/04/2026
Qué esperan los argentinos de Milei en los próximos 6 meses
Una encuesta reveló cuáles son los principales temores sobre el futuro económico y político del país durante el gobierno de Javier Milei.
Una nueva encuesta de AtlasIntel y Bloomberg encendió señales de alerta para el gobierno de Javier Milei: una parte importante de los argentinos cree que en los próximos seis meses aumentarán los casos de corrupción, empeorará la situación salarial y crecerá la conflictividad social. El estudio, realizado sobre más de 4.600 casos en todo el país, también mostró una fuerte desaprobación presidencial y un clima económico marcado por el pesimismo.