Milei insiste con el éxito del modelo mientras crece el deterioro de su imagen

El presidente Javier Milei defendió el rumbo económico de su gobierno ente empresarios en el Latam Economic Forum, pero debió reconocer que la inflación sigue más alta de lo deseado y admitió que su desaceleración no alcanza para garantizar el crecimiento. El Presidente también se quejó de que las calificadoras de riesgo no mejoran la nota de Argentina al ritmo que esperaba y volvió a cargar contra el "populismo" como responsable. En paralelo, un informe de la Unión Industrial Argentina encendió nuevas alarmas: la actividad industrial mostró señales de enfriamiento en abril, con caídas en sectores clave como la construcción, la industria automotriz y alimentos y bebidas. Todo esto, mientras los últimos sondeos reflejan un deterioro sostenido de la imagen presidencial y una sociedad que todavía no percibe mejoras en su vida cotidiana. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.