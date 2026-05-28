Kicillof contra Milei: "Este plan económico es el que enferma y mata"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo una dura crítica al estado de la salud pública en la argentina gobernada por Javier Milei y propuso un país distinto que conciba el cuidado de la población como una "obligación humana" y no como un "gasto". "Este plan económico es el que enferma y mata. Como dijo el papa Francisco, enferma el cuerpo y el alma", denunció Kicillof en el acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro Salud.

Ante cientos de trabajadores bonaerenses de la salud, el gobernador prometió que hay "otro camino al futuro" posible y que esa decisión no es de Milei sino de los argentinos. "Tenemos que cambiar el rumbo económico del país, darle a la Argentina a un proceso de desarrollo y crecimiento justo, federal y que se sostenga. Es para eso que estamos lanzando el Movimiento Derecho al Futuro salud y es por eso que militamos y nos organizamos", sostuvo el gobernador.

Kicillof hizo un breve repaso de los indicadores de salud de la gestión de Milei, entre los que incluyó el aumento en un 6% de la mortalidad infantil y en un 37% de la materna y denunció que el plan económico del gobienro es el que "mata". Kicillof denunció también el aumento de casos de hepatitis y meningitis. A su vez se opuso a la reforma de la ley de salud mental que impulsa el Gobierno porque supone una restricción aun mayor a la asistencia. "El abandono de Milei configura un crimen social y sanitario. El de Milei es el gobierno más insensible de la democracia", alertó.

En contraposición, el gobernador bonaerense destacó que en la provincia "sigue estando en pie" y destacó que ampliaron el programa de medicamentos para acompañar aunque reconoció que no alcanza y dijo: “Pero ahí está el esfuerzo, sabemos cuáles son las prioridades que no se pueden abandonar”.

El gobernador, sin embargo, reconoció que no solo alcanza con denunciar sino que propuso “reconstruir”y “organizar una alternativa real”. “Nos quieren convencer que si no es Milei será otro que siga por la misma senda. Tenemos una tradición una historia, un futuro con justicia social que es para todos y todas”, insistió.

Kicillof asumió este desafío como una “obligación histórica” y cerró: “Les vengo a pedir que salgamos a recorrer, escuchar y convocar que abracemos a los que están perdiendo la esperanza. Les pido que mientras dure la pesadilla libertaria defendamos cada hospital, cada centro de salud, cada salita y política pública porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina”.