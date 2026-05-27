Abdulhamid se incorporará a concentración A.Saudita en EEUU tras retraso provocado por robo pasaporte

Por Mohamed Yossry
27 mayo (Reuters) - El defensa Saud Abdulhamid se incorporará el jueves a la concentración de la selección de Arabia Saudita en Estados Unidos tras resolver un problema con su pasaporte que retrasó su salida.
El jugador, de 26 años, debía incorporarse el lunes a una concentración preparatoria en Riad antes de viajar con el equipo, pero le robaron el pasaporte en Ámsterdam, donde había acudido a celebrar su boda.
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La prensa local informó que Abdulhamid, cedido por la Roma al Lens de la Ligue 1, se incorporará a la convocatoria preliminar de 30 jugadores del seleccionador Georgios Donis en Nueva York.
Abdulhamid agradeció a las autoridades sauditas su ayuda para conseguir un pasaporte nuevo y escribió en la red social X: "Vamos al Mundial".
Arabia Saudita ha iniciado una serie de campus de entrenamiento en Nueva York y Texas, donde ultimará sus preparativos al Mundial con amistosos contra Ecuador, Puerto Rico y Senegal.
Debutará en el Grupo H contra Uruguay en Miami el 15 de junio, antes de enfrentarse a España en Atlanta el 21 de junio y a Cabo Verde en Houston el 26 de junio.
Con información de Reuters