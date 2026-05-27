Tiene 38 años, juega en la segunda división de Portugal y es histórico para una selección

Quién es Stopira, el referente de Cabo Verde en el Mundial 2026.

La clasificación de Cabo Verde al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 fue una de las historias más emotivas de las Eliminatorias de la CAF: por primera vez en su historia, el combinado del pequeño país de menos de 500.000 habitantes logró conseguir un cupo para disputar la máxima competencia a nivel de selecciones. El pasado lunes 18 de mayo, el entrenador Pedro Leitao Brito (más conocido como Bubista) dio a conocer la lista de 26 convocados que dirán presente en esta histórica ocasión; entre los nombres, destaca el de Ianique dos Santos ‘Stopira’ Tavares, referente absoluto del plantel a sus 38 años.

El lateral izquierdo es uno de los más experimentados de la nómina, con casi 20 años de trayectoria como profesional. Comenzó su carrera en 2006 en el Sporting Clube da Praia, su ciudad natal, y dos años después fue fichado por el Santa Clara de Portugal; por ese entonces también tuvo su debut con Cabo Verde a nivel internacional, cuando el seleccionado aún era un equipo débil en el continente africano. Tras un breve paso por la filial del Deportivo La Coruña de España, firmó con el Feirense de la Primeira Liga en 2011 y una temporada después arribó al Fehérvár de Hungría, que en aquel momento se llamaba Videoton FC.

Con el conjunto húngaro encontró su mayor regularidad: allí disputó once temporadas y participó en varias ocasiones de la Europa League, el segundo torneo más importante a nivel continental en Europa. Cuando parecía que su trayectoria como profesional llegaba a un final en 2024 (decidió regresar a Praia para jugar en el Boavista y anunció su retiro de la selección), su fichaje con el Torreense de la segunda división de Portugal lo revitalizó. En apenas dos campañas se convirtió en una de las figuras del equipo y decidió regresar al equipo nacional para jugar las Eliminatorias por la numerosa cantidad de bajas.

Recientemente, Stopira fue protagonista tanto con Cabo Verde anotando uno de los tres goles en la victoria ante Eswatini que le dio la clasificación al Mundial como con el Torreense, que dio la gran sorpresa al vencer al Sporting Lisboa en la final de la Taça de Portugal. En este duelo, el lateral izquierdo también convirtió el tanto que le dio el título a su cuadro en tiempo suplementario y que le permitirá disputar la Europa League en la próxima temporada, un logro histórico para la institución. Además, este jueves por la tarde deberá afrontar otro compromiso fundamental, cuando visite a Casa Pia por la promoción para ascender a la máxima categoría (igualaron sin goles en el partido de ida).

Stopira festeja un título histórico: Torreense dio el batacazo contra Sporting Lisboa, ganó la Copa de Portugal y jugará la Europa League la próxima temporada.

El festejo viral de Stopira con el plantel de Torreense al ser convocado al Mundial

Horas después de que se conociera la lista de 26 jugadores de Cabo Verde para el Mundial 2026, Stopira se hizo viral en redes sociales por un video difundido por sus propios compañeros del Torreense. Mientras Bubista anunciaba los nombres de los convocados, el vestuario del cuadro portugués aguardaba con gran expectativa; cuando se escuchó el del lateral izquierdo de 38 años, los miembros del plantel y del cuerpo técnico presentes estallaron en aplausos y gritos mientras lo abrazaban con mucha emoción. El llamado no sólo es significativo para el futbolista sino también para el club, que por primera vez en su historia contará con un representante que vista su camiseta en el torneo.

La lista completa de Cabo Verde para el Mundial 2026