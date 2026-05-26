En El Nueve temen perder una figura.

Se encendieron todas las alarmas en El Nueve y el clima en los pasillos ya no sería el mismo. Lo que parecía una simple molestia terminó escalando a un nivel inesperado y tiene como protagonista a una de las grandes figuras.

¿Quién es la figura que se iría de El Nueve?

Según trascendió en el streaming Ya Fue Todo, Hernán Drago habría estallado en pleno estudio durante la grabación de Bienvenidos a ganar, dejando a todos los presentes en shock. No fue una queja más: fue un ultimátum.

“Si no cambia en 15 días, me voy a la mierda”, habría lanzado delante de productores, camarógrafos y participantes, en una frase que rápidamente empezó a circular dentro del canal como un verdadero terremoto interno.

Hernán Drago dio el ultimatum en El Nueve.

El dato no pasó desapercibido porque Drago no suele exponerse de esa manera. Su perfil siempre fue más medido, lo que hace que este episodio tenga todavía más peso.

¿Por qué se enojó Hernán Drago?

Detrás de ese enojo habría varios factores acumulados. Por un lado, el rendimiento del programa en materia de rating, que no logró sostener números competitivos en una semana particularmente sensible por la competencia de los Premios Martín Fierro.

Las cifras habrían mostrado una caída que encendió la preocupación, especialmente después de un inicio que no había sido tan negativo. En televisión, esos vaivenes suelen generar tensión y puertas adentro se viven como una presión constante.

Pero no sería el único motivo. También habría malestar con cambios en la dinámica del programa, decisiones de producción y un rumbo que, según trascendió, no termina de convencer al conductor.

Todo ese combo habría sido el detonante del estallido. Y aunque por ahora no hay confirmación oficial, el silencio del propio Drago solo alimenta las versiones.

En el canal miran con atención lo que pueda pasar en los próximos días. No se trata de una figura más, sino de una de las caras principales del ciclo, por lo que una eventual salida implicaría un golpe fuerte para la programación.

Por ahora, el ultimátum está sobre la mesa. Y en un contexto donde todo se define rápido, esos 15 días pueden terminar siendo decisivos. Recordemos que Drago vino por la polémica salida de Laurita Fernández, quien también se peleó con los productores y dio el portazo ¿Se repetirá la historia?