Arabia Saudita recibió una noticia inesperada rumbo al Mundial 2026: Saud Abdulhamid sufrió un robo y peligra su presencia.

La selección de Arabia Saudita atraviesa horas de tensión en la previa del Mundial 2026. Mientras el equipo dirigido por Georgios Donis ultima detalles para debutar en el Grupo H ante Uruguay, España y Cabo Verde, una de sus principales figuras vive una situación insólita. Saud Abdulhamid, lateral del Lens francés, fue víctima del robo de su pasaporte en Ámsterdam y todavía no pudo sumarse a la concentración del seleccionado asiático.

A menos de tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo 2026, Arabia Saudita recibió una noticia que encendió todas las alarmas. Abdulhamid, uno de los futbolistas más importantes del plantel y que fue figura ante la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, no logró viajar a Riad para incorporarse a los entrenamientos luego de sufrir el robo de su documentación mientras se encontraba en Países Bajos celebrando su casamiento.

El defensor, de 26 años, debía arribar este lunes a la capital saudí para comenzar la preparación junto al resto del plantel comandado por el griego Donis. Sin embargo, un episodio completamente ajeno al fútbol modificó los planes del seleccionado asiático.

La Federación Saudita de Fútbol emitió un comunicado oficial explicando lo sucedido y detalló que el jugador fue víctima de un asalto en Ámsterdam. En el robo perdió varias pertenencias personales, entre ellas su pasaporte, un documento indispensable para viajar y completar los trámites migratorios de cara al torneo.

“El jugador no pudo viajar hoy a Riad como estaba previsto después de que su vehículo privado fuera asaltado en Ámsterdam, donde se encontraba con su familia por su ceremonia de boda. El incidente resultó en la pérdida de pertenencias personales, incluido su pasaporte”, expresó el organismo.

El comunicado que realizó la Federación de Fútbol de Arabia Saudita sobre la situación de Abdulhamid.

El temor de Arabia Saudita antes del Mundial 2026

La situación generó preocupación dentro de la delegación saudí porque Abdulhamid podría retrasar su incorporación a los entrenamientos e incluso comprometer su presencia en el Mundial 2026 si no logra regularizar rápidamente su documentación.

Desde la federación ya comenzaron las gestiones diplomáticas para acelerar los trámites. Según informaron, trabajan en conjunto con el Ministerio de Deportes y con la Embajada del Reino de Arabia Saudita en los Países Bajos para emitir nuevos documentos y permitir que el defensor viaje cuanto antes.

“El organismo está coordinando con las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la investigación y emitir la documentación necesaria”, agregaron desde la Federación Saudita.

Mientras tanto, el futbolista todavía no realizó declaraciones públicas sobre el robo, aunque sí compartió en redes sociales una imagen vinculada a su boda. Allí publicó una fotografía vestido de traje junto a un mensaje religioso: “Alabado sea Dios, con cuya gracia se completan las buenas obras”.

Quién es Saud Abdulhamid, la figura saudí que enfrentó a Argentina

Abdulhamid no es un nombre desconocido para los hinchas argentinos. El lateral fue titular en la histórica victoria de Arabia Saudita sobre la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, uno de los grandes golpes de la historia reciente de las Copas del Mundo.

Aquella tarde en Lusail, el defensor disputó los 90 minutos y fue una de las piezas claves del equipo asiático, que sorprendió al campeón del mundo con un triunfo por 2-1.

Con 50 partidos disputados en la selección mayor, Abdulhamid se transformó en uno de los referentes del plantel saudí. Además de su paso por Al Hilal y Al Ittihad, actualmente milita en el Lens de Francia, donde viene de conquistar la Copa de Francia. Su experiencia internacional y su capacidad para proyectarse en ataque lo convirtieron en un jugador fundamental dentro del esquema de Donis.

El calendario de Arabia Saudita en el Mundial 2026

Arabia Saudita integrará el Grupo H del Mundial 2026 junto a Uruguay, España y Cabo Verde. El debut será el 15 de junio frente al seleccionado uruguayo en Miami.

Luego, el combinado saudí enfrentará a España el 21 de junio en Atlanta y cerrará su participación en la fase de grupos contra Cabo Verde el 26 de junio en Houston.

La ilusión de avanzar a octavos de final por segunda vez en su historia permanece intacta, aunque este contratiempo inesperado alteró la tranquilidad de la preparación.

El cuerpo técnico espera resolver la situación de Abdulhamid en los próximos días para que pueda incorporarse sin perder demasiado trabajo físico ni futbolístico. En Arabia Saudita saben que necesitarán de sus mejores futbolistas si pretenden volver a dar el golpe en una Copa del Mundo.