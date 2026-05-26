Lionel Scaloni sorprende: las 5 joyas del fútbol argentino que lleva a la gira pre Mundial 2026

Las 5 joyas del fútbol argentino que Scaloni lleva a la gira pre Mundial 2026

Lionel Scaloni le dará lugar a cinco jugadores jóvenes del fútbol argentino en los amistosos previos al Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 que se llevarán a cabo antes del mencionado torneo. El seleccionado "Albiceleste" se medirá contra Honduras el sábado 6 de junio y, tres días más tarde, se verá las caras con Islandia para luego hacer su debut el 16 del mencionado mes ante Argelia.

Para dichos cruces -salvo el último hasta el momento-, el DT podrá contar con cinco futbolistas que se desempeñan en nuestro país. Es el caso de Santiago Beltrán (21 años) y Joaquín Freitas (19), de River Plate; Tomás Aranda (19) de Boca Juniors; Simón Escobar (16) de Vélez Sarsfield e Ignacio Ovando de Rosario Central (18 años).

Quiénes son las cinco joyas del fútbol argentino que Scaloni probará antes del Mundial 2026

Santiago Beltrán

El hoy arquero titular de River Plate se ganó el puesto bajo los tres palos después de la lesión de Franco Armani y tuvo grandes actuaciones. Los penales tapados ante San Lorenzo y sus atajadas durante los partidos lo mantuvieron en el arco y no salió a pesar del regreso del "Pulpo". De hecho, fue una pieza fundamental para Eduardo "Chacho" Coudet y la remontada del "Millonario" en el Torneo Apertura tras la salida de Marcelo Gallardo para llegar a la final.

Santiago Beltrán, entre los cinco convocados de la Selección Argentina para los amistosos previos al Mundial 2026

Joaquín Freitas

El delantero no hizo la pretemporada con el resto de sus compañeros con el "Muñeco" al mando, pero tras tener buenos partidos en Reserva llegó a Primera. Rápidamente, el atacante se ganó un lugar en el plantel pero no se afianzó como titular. Ante las lesiones de Sebastián Driussi, tuvo más oportunidades junto a Facundo Colidio en ataque.

Tomás Aranda

Una de las figuras en la recuperación de Boca Juniors en el Torneo Apertura de la mano de Claudio Úbeda. Hasta el momento, la gran revelación del "Xeneize" en lo que va del 2026, quien rápidamente se ganó el puesto en Primera y es titular indiscutido.

Simón Escobar

La joven joya del "Fortín" viene dando que hablar desde el 2025 cuando firmó contrato con el club de Liniers antes de jugar el Mundial Sub 17 en Qatar. El lateral izquierdo ya hizo su debut en la institución de la mano de Guillermo Barros Schelotto y ahora tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de la Selección Argentina.

Ignacio Ovando

El defensor de 18 años nacido en Entre Ríos es una pieza clave del equipo de Jorge Almirón y lo fue durante todo el Torneo Apertura, la Libertadores y la Copa Argentina. Con 22 partidos disputados y tres goles convertidos, sólo se perdió tres compromisos en lo que va del 2026 y ahora podrá sumar minutos con la "Albiceleste".

Cuándo juega la Selección Argentina los amistosos previos al Mundial 2026

El seleccionado "Albiceleste" se verá las caras en primera instancia contra Honduras en el Estadio Kyle Field de Texas el sábado 6 de junio y el siguiente será ante Islandia tres días más tarde en el Estadio Jordan-Hare de Auburn, Alabama. Este último será a tan sólo dos días del comienzo de la cita mundialista, aunque los dirigidos por Lionel Scaloni harán su debut el 16 del mencionado mes.

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