Uno por uno, qué canales o plataformas transmiten los 104 partidos del Mundial 2026

Qué canales o plataformas transmitirán los 104 partidos del Mundial 2026

El jueves 11 de junio comienza el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el duelo entre la "Tri" y Sudáfrica que comenzará a las 16 de nuestro país. Este partido y todos los correspondientes a este torneo tendrán diferentes alternativas para que el público en el mundo los pueda disfrutar. Serán 104 encuentros en total, pero no estarán disponibles en su totalidad en los canales o plataformas habilitadas para transmitirlos desde la fase de grupos hasta la gran final.

Con la nueva alianza entre DSports y Paramount+ se sumó un nuevo lugar para ver los cruces además de las anunciadas Telefe, TV Pública y Disney+ Premium (esta última sólo 30 partidos a definir en su canal ESPN). Sin embargo, hay algunos de ellos que sólo transmitirán algunos cotejos de este certamen y no todos. En esta nota te contamos dónde ver tanto a la Selección Argentina como a las 47 restantes en el camino a conseguir el trofeo más preciado.

Cómo ver los 104 partidos del Mundial 2026

Grupo A

Fecha 1

México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Corea del Sur vs. República Checa – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).

Fecha 2

República Checa vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).

Fecha 3

República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports y Paramount+).

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Grupo B

Fecha 1

Canadá vs. Bosnia & Herzegovina – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Suiza vs. Bosnia & Herzegovina – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports, Paramount+ y Telefe).

Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Bosnia & Herzegovina vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Grupo C

Fecha 1

Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+ y Telefe).

Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+ y Telefe).

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Grupo D

Fecha 1

Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+ y Telefe).

Australia vs. Turquía – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Turquía vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Turquía vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports, Paramount+ y Telefe).

Todo sobre la televisación del Mundial 2026

Grupo E

Fecha 1

Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto (DSports, Paramount+ y Telefe).

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Grupo F

Fecha 1

Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).

Suecia vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Países Bajos vs. Suecia – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Japón vs. Suecia – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports y Paramount+).

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

Grupo H

Fecha 1

España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports, Paramount+ y Telefe).

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Grupo I

Fecha 1

Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

Irak vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Grupo J

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

Grupo K

Fecha 1

Portugal vs. Congo – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).

Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Congo vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Grupo L

Fecha 1

Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).

Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

Fecha 3