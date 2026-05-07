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Mundial 2026

Uno por uno, qué canales o plataformas transmiten los 104 partidos del Mundial 2026

Las diferentes alternativas para ver los 104 partidos del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. Por dónde ver todos los encuentros del torneo y cada uno de los canales o plataformas que los transmiten.

07 de mayo, 2026 | 12.40

El  jueves 11 de junio comienza el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el duelo entre la "Tri" y Sudáfrica que comenzará a las 16 de nuestro país. Este partido y todos los correspondientes a este torneo tendrán diferentes alternativas para que el público en el mundo los pueda disfrutar. Serán 104 encuentros en total, pero no estarán disponibles en su totalidad en los canales o plataformas habilitadas para transmitirlos desde la fase de grupos hasta la gran final.

Con la nueva alianza entre DSports y Paramount+ se sumó un nuevo lugar para ver los cruces además de las anunciadas Telefe, TV Pública y Disney+ Premium (esta última sólo 30 partidos a definir en su canal ESPN). Sin embargo, hay algunos de ellos que sólo transmitirán algunos cotejos de este certamen y no todos. En esta nota te contamos dónde ver tanto a la Selección Argentina como a las 47 restantes en el camino a conseguir el trofeo más preciado.

MÁS INFO

Cómo ver los 104 partidos del Mundial 2026

Grupo A

Fecha 1

  • México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
  • Corea del Sur vs. República Checa – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • República Checa vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).
  • México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports y Paramount+).
  • Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

 

Grupo B

Fecha 1

  • Canadá vs. Bosnia & Herzegovina – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).
  • Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • Suiza vs. Bosnia & Herzegovina – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).
  • Bosnia & Herzegovina vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

 

Grupo C

Fecha 1

  • Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

 

Grupo D

Fecha 1

  • Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+ y Telefe).
  • Australia vs. Turquía – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • Turquía vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).
  • Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • Turquía vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).
  • Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco  (DSports, Paramount+ y Telefe).

Todo sobre la televisación del Mundial 2026

Grupo E

Fecha 1

  • Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).
  • Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

 

Fecha 2

  • Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

 

Fecha 3

  • Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
  • Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).

 

Grupo F

Fecha 1

  • Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Suecia vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • Países Bajos vs. Suecia – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).
  • Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • Japón vs. Suecia – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports y Paramount+).
  • Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).

 

Grupo G

Fecha 1

  • Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).
  • Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).
  • Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).
  • Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).

 

Grupo H

Fecha 1

  • España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).
  • Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

 

Fecha 2

  • España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

 

Fecha 3

  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).
  • Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

 

Grupo I

Fecha 1

  • Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).
  • Irak vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).
  • Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

 

Grupo J

Fecha 1

  • Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).
  • Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium,  TV Pública y Telefe).
  • Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).
  • Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).

 

Grupo K

Fecha 1

  • Portugal vs. Congo – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).
  • Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

 

Fecha 2

  • Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Congo vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).

 

Fecha 3

  • Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
  • Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).

Grupo L

Fecha 1

  • Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

 

Fecha 2

  • Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).
  • Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).

 

Fecha 3

  • Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).
  • Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).
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