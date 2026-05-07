Uno por uno, qué canales o plataformas transmiten los 104 partidos del Mundial 2026

El jueves 11 de junio comienza el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026 con el duelo entre la "Tri" y Sudáfrica que comenzará a las 16 de nuestro país. Este partido y todos los correspondientes a este torneo tendrán diferentes alternativas para que el público en el mundo los pueda disfrutar. Serán 104 encuentros en total, pero no estarán disponibles en su totalidad en los canales o plataformas habilitadas para transmitirlos desde la fase de grupos hasta la gran final.
Con la nueva alianza entre DSports y Paramount+ se sumó un nuevo lugar para ver los cruces además de las anunciadas Telefe, TV Pública y Disney+ Premium (esta última sólo 30 partidos a definir en su canal ESPN). Sin embargo, hay algunos de ellos que sólo transmitirán algunos cotejos de este certamen y no todos. En esta nota te contamos dónde ver tanto a la Selección Argentina como a las 47 restantes en el camino a conseguir el trofeo más preciado.
Cómo ver los 104 partidos del Mundial 2026
Grupo A
Fecha 1
- México vs. Sudáfrica – Jueves 11 de junio a las 16 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
- Corea del Sur vs. República Checa – Jueves 11 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- República Checa vs. Sudáfrica – Jueves 18 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).
- México vs. Corea del Sur – Jueves 18 de junio a las 22 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports y Paramount+).
- Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).
Grupo B
Fecha 1
- Canadá vs. Bosnia & Herzegovina – Viernes 12 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).
- Qatar vs. Suiza – Sábado 13 de junio a las 16 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- Suiza vs. Bosnia & Herzegovina – Jueves 18 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Canadá vs. Qatar – Jueves 18 de junio a las 19 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).
- Bosnia & Herzegovina vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).
Grupo C
Fecha 1
- Brasil vs. Marruecos – Sábado 13 de junio a las 19 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Haití vs. Escocia – Sábado 13 de junio a las 22 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- Escocia vs. Marruecos – Viernes 19 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Brasil vs. Haití – Viernes 19 de junio a las 22 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).
Grupo D
Fecha 1
- Estados Unidos vs. Paraguay – Viernes 12 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+ y Telefe).
- Australia vs. Turquía – Sábado 13 de junio a la 1 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- Turquía vs. Paraguay – Viernes 19 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).
- Estados Unidos vs. Australia – Viernes 19 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- Turquía vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).
- Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports, Paramount+ y Telefe).
Grupo E
Fecha 1
- Alemania vs. Curazao – Domingo 14 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).
- Costa de Marfil vs. Ecuador – Domingo 14 de junio a las 20 en el estadio de Philadelphia (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
Fecha 2
- Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
Fecha 3
- Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
- Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).
Grupo F
Fecha 1
- Países Bajos vs. Japón – Domingo 14 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Suecia vs. Túnez – Domingo 14 de junio a las 23 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- Países Bajos vs. Suecia – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).
- Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- Japón vs. Suecia – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports y Paramount+).
- Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).
Grupo G
Fecha 1
- Irán vs. Nueva Zelanda – Lunes 15 de junio a las 22 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).
- Bélgica vs. Egipto – Lunes 15 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles (DSports y Paramount+).
- Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle (DSports y Paramount+).
- Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver (DSports y Paramount+).
Grupo H
Fecha 1
- España vs. Cabo Verde – Lunes 15 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).
- Arabia Saudita vs. Uruguay – Lunes 15 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
Fecha 2
- España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
Fecha 3
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).
- Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
Grupo I
Fecha 1
- Francia vs. Senegal – Martes 16 de junio a las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).
- Irak vs. Noruega – Martes 16 de junio a las 19 en el Gillette Stadium de Boston (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).
- Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).
Grupo J
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).
- Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).
- Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas (DSports y Paramount+).
- Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+, Disney+ Premium, TV Pública y Telefe).
Grupo K
Fecha 1
- Portugal vs. Congo – Miércoles 17 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports y Paramount+).
- Uzbekistán vs. Colombia – Miércoles 17 de junio a las 23 en el estadio Azteca de la Ciudad de México (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
Fecha 2
- Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Congo vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
Fecha 3
- Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami (DSports, Paramount+, Disney+ Premium y Telefe).
- Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta (DSports y Paramount+).
Grupo L
Fecha 1
- Inglaterra vs. Croacia – Miércoles 17 de junio a las 17 en el AT&T Stadium de Dallas (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Ghana vs. Panamá – Miércoles 17 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).
Fecha 2
- Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston (DSports, Paramount+ y Telefe).
- Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto (DSports y Paramount+).
Fecha 3
- Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (DSports y Paramount+).
- Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia (DSports y Paramount+).