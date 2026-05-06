Así ayudó Codazzi al padre del nene desaparecido en Corrientes: las pruebas contra el abogado del caso Loan

Tras dos días de angustia, el operativo de búsqueda del niño extraviado "N" -el pequeño de 6 años desaparecido en Corrientes- tuvo un final feliz. El menor fue hallado en el paraje conocido como El Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya, junto a su padre, Josías Santos Regis, quien lo había sustraído tras herir a un vecino de un disparo.

En conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de la provincia, Adán Gaya, confirmó que el niño “está en perfecto estado de salud” y ya se reencontró con su madre, luego de la compleja situación que atravesó desde el pasado domingo.

Gaya calificó el hecho como un caso de “violencia vicaria”, una figura en la que el agresor utiliza a los hijos de la pareja para ejercer daño psicológico sobre la madre. “Hemos encontrado al autor de la tentativa de homicidio -que fue detenido- y, lo más importante, al niño”, destacó el funcionario.

Asimismo, el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Leguizamón, detalló el trabajo de inteligencia que permitió dar con el paradero de Regis, alias “El Brasilero” -por su nacionalidad-. La triangulación de antenas de telefonía celular redujo el radio de búsqueda al paraje mencionado. Paralelamente, el relevamiento de cámaras de seguridad permitió seguir la ruta de escape del prófugo.

El dato final lo aportó un vecino, dueño de un campo aledaño, que divisó a una persona desconocida con un menor a unos 500 metros de su propiedad y dio inmediato aviso a las autoridades rurales. Al momento de la detención, la policía secuestró el celular de Regis pero aún no encontró el arma de fuego utilizada en el tiroteo del domingo.

Codazzi, detenido por encubrimiento

La investigación también alcanzó al abogado del hombre, quien lo representó en una causa anterior por violencia, José Fernández Codazzi. Las cámaras de seguridad fueron lapidarias: mostraron a Regis llegando al inquilinato del letrado y luego saliendo en la camioneta de Codazzi. El vehículo regresó al lugar 50 minutos después, tiempo suficiente para trasladar al prófugo hacia la zona rural donde luego fue hallado junto al pequeño.

En los allanamientos realizados en la vivienda y el estudio jurídico de Codazzi, se secuestró documentación relevante para la causa; esto complicó su situación procesal. El abogado quedó detenido bajo el cargo de encubrimiento agravado.

Cabe señalar que el nombre de Codazzi es familiar, tanto en la provincia como a lo largo de todo el territorio, ya que representó a Laudelina Peña, tía de Loan, y fue puesto bajo la lupa en dicha causa por "sustracción y ocultamiento de un menor" luego de ser el encargado de trasladar a la mujer a fiscalía para brindar un falso testimonio sobre el paradero del niño que todavía se encuentra desaparecido.

El estado de salud de "N"

Tras ser rescatado, el niño fue sometido a un control médico inicial con el doctor de la policía y luego trasladado al área de pediatría del Hospital San Roque para estudios complementarios.

“Está con su mamá y está bien”, resumió Gaya, cerrando un capítulo de tensión que mantuvo en vilo a toda la provincia bajo el Alerta Sofía.