La Cámara Contencioso Administrativo Federal le exigió al juez laboral Raúl Ojeda que le envíe en un plazo de 24 horas la causa por el amparo de la Confederación General del Trabajo (CGT) que inhabilitaba más de 80 artículos de la reforma laboral.

Esta decisión se conoce una semana después de que la Cámara Nacional de Apelaciones resolviera que sea la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal la que defina sobre el caso y no la Justicia laboral, en línea con lo que pedía el gobierno de Javier Milei.

"En atención a lo informado por la jueza de grado en relación con el incumplimiento del juez del trabajo en torno a la decisión de este Tribunal, del 28/4/26, y toda vez que el conflicto de competencia se encuentra definitivamente resuelto (art. 20, ley 26.854), requiérase a este último la remisión de la causa CNT 10308/2026 "Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional Poder Ejecutivo Nacional s/ acción declarativa" en el plazo de 24 horas", se indicó en el fallo.

El texto lleva las firmas de los jueces de la Sala IV Rogelio Vicenti, Marcelo Duffy y Jorge Eduardo Morán. Estos magistrados habían decidido la semana pasada que la causa deje de estar en la Justicia Nacional del Trabajo, y pase al ámbito del Contencioso Federal, donde se dirimen los casos y actuaciones contra el Estado.

"El Tribunal RESUELVE: declarar que la presente causa es competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Se deja constancia de que el señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN). Regístrese, notifíquese al Estado Nacional y al Fiscal General, comuníquese mediante DEO al Juzgado Nacional del Trabajo n.º 63 y devuélvase al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n.º 12", se indicó en el fallo.

El amparo de la CGT

La central obrera había iniciado este proceso judicial al argumentar que la reforma implicó una regresión en derechos laborales, afectó la libertad sindical y vulneró principios constitucionales y tratados internacionales incorporados a la Constitución.

Entre los puntos que habían sido criticados por la CGT y que vuelven a cobrar vigencia son los cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de facultades del empleador, la flexibilización de condiciones laborales y nuevas restricciones a la actividad sindical.

Los artículos de la ley cuestionados son el 1, 3, 6, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 44, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 57.