Sofi Martínez inició un romance con un músico muy conocido, según revelaron en LAM.

Tras su separación con Diego Leuco en 2023, volvieron a circular rumores sobre la vida sentimental de la periodista deportiva Sofi Martínez, quien parece estar apostando nuevamente al amor. Esta vez, la noticia se dio a conocer en los medios, durante la transmisión de LAM en América TV.

El panelista Pepe Ochoa afirmó que la nueva pareja de Sofi es el músico Juan Cruz Costabel. Además, Ángel de Brito confirmó que ambos se encuentran en China, ya que Sofi viajó junto a Marley para la grabación del programa Por El Mundo. Sin embargo, los rumores sobre este vínculo comenzaron tiempo atrás, cuando Momi Giardina comentó en Luzu TV que su amiga Sofi Martínez tenía “un chongo” que le cuidaba el perro cada vez que ella tenía que viajar por trabajo.

¿Quién es la nueva pareja de Sofi Martínez?

Juan Cruz Costabel es músico y forma parte de la banda argentina de cumbia pop Agapornis, la cuál saltó a la fama por reversionar hits de todos los ritmos, como por ejemplo, “Perfecta” de Miranda, “Pronta Entrega” de Virus, “La Melodía de Dios” de Tan Biónica y “We Can't Stop" de Miley Cyrus. Su perfil es más bajo en comparación con el de Sofi, aunque dentro del ambiente musical tiene una trayectoria marcada.

Por el momento, ni Sofi Martínez ni Juan Cruz salieron a confirmar oficialmente el vínculo amoroso. De todos modos, el hecho de que no salgan a desmentir el rumor causa aún más revuelo en redes sociales.