Una vendedora ambulante de Jujuy se encadenó: la Municipalidad busca desalojarla

Con un balde que hace de silla y un cartel con el que defiende su único "sustento" de vida, Angélica resiste. (Foto: Alto Comedero Informa).

Pese a tener todos los papeles en regla, el municipio de Jujuy amenaza con desalojar a una mujer que hace 50 años se dedica a la venta de bollos en la puerta del mercado municipal. Con un balde que hace de silla y un cartel con el que defiende su único "sustento" de vida, la vendedora ambulante se encuentra encadenada y resiste.

La informalidad en Jujuy no para de crecer: hace alrededor de un mes, el ministro de Hacienda de Jujuy, Federico Cardozo, advirtió que el porcentaje de trabajo en negro ronda "entre un 60 y un 70". Frente a la falta de generación de empleo, los trabajadores y trabajadoras se vuelcan a la venta ambulante para subsistir a la crisis económica desatada por el presidente Javier Milei y que se profundiza por las medidas del gobernador Carlos Sadir.

La desidia que padecen los habitantes jujeños se evidencia con el caso de Ángelica, que se encuentra amenazada por una vendedora de flores que también busca quedarse con el lugar, aunque esta última no presenta la documentación necesaria para comercializar sobre la calle Zegada. Según detalló el medio Jujuy Dice, el plazo puesto por el municipio para que la mujer abandone el lugar es hasta el día jueves.

La disputa por el lugar es por la cantidad de transeúntes que pasan y que implicaría una mayor venta que si se está dentro de las instalaciones. De eso depende del dinero que recaudan y que sirve para vivir el día a día. Esta lucha por el espacio público no solo evidencia la falta de políticas de contención social, sino que pone contra las cuerdas la estabilidad de familias enteras que no tienen otro recurso para sobrevivir.

Con La Libertad Avanza (LLA), el mercado laboral exhibió un crecimiento sostenido de la informalidad. Según el Indec, el 43% de los trabajadores se desempeña fuera del sistema formal, una cifra que evidencia el real impacto en los ingresos y las condiciones laborales. Este fenómeno, que atraviesa múltiples sectores, redefine la dinámica del trabajo y expone las limitaciones del modelo productivo actual.

El ministro de Hacienda de Jujuy, Federico Cardozo, advirtió que el porcentaje de trabajo en negro ronda "entre un 60 y un 70".

Destrucción del empleo en Jujuy: se perdieron 1.800 puestos privados y cerraron 178 empresas desde fines de 2023

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) expone un panorama preocupante sobre la actividad económica y el entramado productivo en el país entre noviembre de 2023 y enero de 2026. En este contexto, Jujuy registró la pérdida de 1.811 puestos de empleo privado durante este período.

Según el estudio, se perdieron más de 206.300 puestos de trabajo privados registrados a nivel nacional, lo que equivale a un promedio de 264 empleos menos por día. Solo en enero de 2026, se registraron 2.700 bajas adicionales.

El informe del IAG analiza la situación del entramado productivo y empresarial. En ese sentido, se advierte que desde noviembre de 2023 se perdieron 24.180 empresas en todo el país, lo que representa una caída del 4,7% del total.

En el caso de Jujuy, el informe también refleja una retracción en el sector empresarial, con la pérdida de alrededor de 178 empresas en el mismo período, según los datos desagregados por provincia.

El documento señala que este fenómeno no implica una reconversión del mercado laboral, sino que evidencia un crecimiento de la informalidad y el empleo precario, junto con un aumento del desempleo. Además, remarca que la caída simultánea del empleo registrado y del número de empresas configura un escenario complejo para la economía, con impacto directo en la actividad productiva y el ingreso de las familias.