La interna en el gobierno de Javier Milei atraviesa horas críticas y el foco ya no solo está puesto en la economía, sino en la reconfiguración del poder real dentro de la Casa Rosada. Joni Heguier, en el aire de El Destape, puso nombre y apellido a la figura que hoy centraliza las decisiones del Ejecutivo: "Ya teniendo el rol de jefa de gabinete, no sé si se va a oficializar, pero la que hoy tiene ese rol es Karina Milei".

El desplante que encendió las alarmas

La ausencia de Karina Milei en la reciente comitiva presidencial hacia Los Ángeles generó todo tipo de especulaciones. Heguier destacó este movimiento como un dato político de primer orden: "Se bajó llamativamente ayer del viaje de Milei a Estados Unidos. Iba a ir y se bajó", indicó el periodista.

Mientras el Presidente partía junto a Luis "Toto" Caputo y Pablo Quirno, la decisión de Karina de permanecer en Buenos Aires fue interpretada como una señal de su consolidación en el mando doméstico. Según el periodista, el vacío que deja la gestión administrativa diaria está siendo absorbido por la hermana del mandatario, quien "está oficiando de eso", en referencia a las tareas propias de la Jefatura de Gabinete.

El pedido del Gabinete a "Toto" Caputo

Uno de los puntos más impactantes del análisis de Heguier fue la revelación de un mensaje que circula entre los funcionarios de primera línea. Existe una presión creciente para desplazar a figuras que hoy generan fricción en el entorno presidencial, particularmente el actual vocero Manuel Adorni, envuelto en escándalos judiciales por presunto enriquecimiento ilícito.

"Hay gente que habla con Luis Caputo y con Milei que ayer me escribía y me decía: 'Ojalá que Toto Caputo se siente en el avión con Javier Milei y le diga lo que todo el gabinete quiere decirle, piensa y no le puede decir'". El contenido de ese mensaje secreto, según Heguier, es una sentencia directa sobre el futuro de la comunicación oficial: "'Te tenés que sacar a Adorni de encima'".

¿Un cambio de mando inminente?

La tensión interna parece haber llegado a un punto de no retorno donde el gabinete busca interlocutores válidos que puedan permear la "muralla" que rodea al Presidente. La posibilidad de que Caputo actúe como emisario de este malestar generalizado es la última esperanza de un sector del oficialismo.

Sin embargo, las opiniones dentro de la Casa Rosada están divididas. Mientras algunos funcionarios creen que la influencia de Karina y la posible salida de Adorni son escenarios factibles, otros mantienen una visión más escéptica. "Algunos creen que se puede llegar a dar, otros me dicen que no hay manera", concluyó Heguier sobre la incertidumbre que reina en el círculo más cercano al poder.