Feroz cruce: Milei y Caputo salieron a responderle a Cavallo por el corralito

Milei, Caputo y Cavallo se cruzaron en medio de la crisis del modelo libertario.

En medio de la crisis social que atraviesa la Argentina producto del modelo que impulsa el gobierno libertario, la interna dentro de la ortodoxia económica argentina estalló en las redes sociales. Lo que comenzó como una serie de recomendaciones técnicas terminó en un cruce de acusaciones de alto voltaje entre el actual ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente Javier Milei y el exministro Domingo Cavallo.

El detonante fue una crítica de Cavallo, el arquitecto de la convertibilidad que terminó en el colapso de 2001. El exministro, quien suele ser consultado como un gurú por los sectores liberales, no tuvo piedad con el actual titular del Palacio de Hacienda: "Caputo es un trader. No tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro". Con estas palabras, Cavallo dio cuenta de la falta de un plan integral y redujo la gestión de Caputo a una serie de maniobras financieras cortoplacistas, propias de un operador de mercado.

La respuesta de Caputo fue inmediata y cargada de veneno, apelando al prontuario de Cavallo para descalificarlo. "Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note", disparó el ministro a través de sus redes sociales. Caputo no se quedó en lo personal y le recordó al exministro los hitos de su gestión: "Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque". En esa línea, el actual ministro acusó a Cavallo de haber hecho un "culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy".

Sin embargo, el golpe de gracia lo dio Milei, quien se sumó a la contienda en redes para despegarse del legado de los '90, a pesar de que gran parte de su gabinete proviene de esa escuela. Milei fue lapidario al analizar la gestión de Cavallo: "El modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas", dijo al citar un posteo del economista Felipe Nuñez.

El mandatario enumeró una lista de lo que considera los pecados de "Mingo": la exigencia del Plan Bonex, la imposición de préstamos garantizados en las AFJP y el "manoteo" de depósitos con el corralito en 2001. Milei también le facturó a Cavallo la suba del IVA, la creación del impuesto al cheque y la nacionalización de la deuda privada, y calificó a todo el proceso como "décadas de violación sistemática a la propiedad privada".