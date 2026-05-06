Trabajo zafa de la motosierra y respira Julio Cordero

El nombramiento de funcionarios cercanos y el rellenado de casilleros que parecían destinados a desaparecer en la Secretaría de Trabajo fortalecieron en las últimas horas a Julio Cordero, el exabogado del Grupo Techint a cargo del área y de buena parte de la implementación de la reforma laboral. Este miércoles, se confirmó la designación de Atilio Rodolfo Catelli al frente de la Subsecretaría de Empleo, de donde salió eyectada dos meses atrás Eugenia Cortona para dejar desde entonces un vacío afín a la motosierra del ministro Federico Sturzenegger pero que necesariamente debilitaba a Cordero.

El reverdecer del secretario de Trabajo parece alineado con la caída en desgracia de Manuel Adorni, a su vez protegido de Karina Milei. En el juego de equilibrios internos las novedades inmobiliarias y turísticas del jefe de Gabinete le permitieron al asesor todoterreno Santiago Caputo avanzar algunos casilleros y darle aire a algunos de sus aliados como el propio Cordero, con el que comparte la filiación al “ala dialoguista” del Gobierno.

Al menos así lo interpretaron las segundas líneas del exministerio de Trabajo que constataron en los últimos días un freno a la sangría que había reclamado Sturzenegger sobre áreas y personal de planta de la cartera y un incipiente rearmado de estructuras. La más notable fue la subsecretaría de Empleo, vacante desde la salida de Cortona. Allí, desembarcó días atrás Catelli y llegó a presentarse ante sus futuros subordinados con un discurso conciliador. Este miércoles, se concretó el nombramiento a través del decreto 325 publicado en el Boletín Oficial.

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El nuevo subsecretario tiene su base operativa en el Instituto para el Crecimiento, una “usina de ideas” libertaria y de paso aspiradora de donaciones para la causa que tiene como impulsor inicial a Santiago Caputo y como cabeza visible a Miguel Ángel Ponte, otro hombre fuerte del equipo de legales de Techint, exsecretario de Empleo de Mauricio Macri y con paso fugaz por Capital Humano y Trabajo en el arranque de la gestión de Javier Milei.

En su anterior paso por la función pública, Ponte acuñó una frase que lo hizo famoso en una entrevista radial: “Contratar y despedir debe ser un proceso tan natural como comer y descomer”.

En el Instituto para el Crecimiento Catelli también comparte espacios con Adrián Cordero, hermano del secretario de Trabajo y de hecho quien abrazó en primera instancia la causa libertaria antes que el por entonces asesor laboral de Paolo Rocca. Junto al subsecretario se confirmaron los nombramientos de los futuros directores de Promoción del Empleo, Juan Martín Irala, y de Formación Laboral, Cristian Peralta.