Elche vs Alavés: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

Elche recibe el próximo sábado 9 de mayo a Alavés por la fecha 35 de la Liga, a partir de las 09:00 (hora Argentina) en el estadio Martínez Valero.

Así llegan Elche y Alavés

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

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Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

Elche cayó 1 a 3 ante Celta en el Abanca-Balaídos. Ha ganado 3 de sus últimos cinco partidos y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 7 en su portería .

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés llega a este encuentro con una derrota ante Athletic Bilbao por 2 a 4. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 10 goles y recibieron 12.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Alavés fue el ganador por 3 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto con 38 puntos (9 PG - 11 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 36 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (9 PG - 9 PE - 16 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 14 Elche 38 34 9 11 14 -8 18 Alavés 36 34 9 9 16 -13

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Betis: 12 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Getafe: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Barcelona: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Real Oviedo: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Elche y Alavés, según país