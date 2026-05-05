Hegseth dice que EEUU no busca un enfrentamiento con operación para proteger a los buques en Ormuz

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, ofrece una sesión informativa en el Pentágono en Washington, D.C., EEUU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete ‌Hegseth, dijo ‌el martes que la operación puesta en marcha por Washington para proteger a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz es temporal y ​no busca ⁠provocar un enfrentamiento.

"El 'Proyecto Libertad' es ‌de naturaleza defensiva, de ⁠alcance limitado y ⁠de duración temporal, con una única misión: proteger a la navegación ⁠comercial inocente de la ​agresión iraní. Las fuerzas ‌estadounidenses no tendrán ‌que entrar en aguas ni ⁠en el espacio aéreo iraní. No es necesario. No buscamos una confrontación", declaró ​Hegseth ‌durante una rueda de prensa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, puso en marcha el lunes la operación con ⁠el objetivo de arrebatar el control de esta vía marítima estratégica a Teherán, que cerró de facto el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos e ‌Israel iniciaran el conflicto el 28 de febrero.

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La frágil tregua en Oriente Medio se vio sometida a una gran presión ‌el martes, después de que Estados Unidos e Irán intercambiaron disparos ‌en el ⁠golfo Pérsico mientras luchan por el control del ​estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters