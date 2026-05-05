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Hegseth dice que EEUU no busca un enfrentamiento con operación para proteger a los buques en Ormuz

05 de mayo, 2026 | 09.50

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete ‌Hegseth, dijo ‌el martes que la operación puesta en marcha por Washington para proteger a los buques mercantes en el estrecho de Ormuz es temporal y ​no busca ⁠provocar un enfrentamiento.

"El 'Proyecto Libertad' es ‌de naturaleza defensiva, de ⁠alcance limitado y ⁠de duración temporal, con una única misión: proteger a la navegación ⁠comercial inocente de la ​agresión iraní. Las fuerzas ‌estadounidenses no tendrán ‌que entrar en aguas ni ⁠en el espacio aéreo iraní. No es necesario. No buscamos una confrontación", declaró ​Hegseth ‌durante una rueda de prensa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, puso en marcha el lunes la operación con ⁠el objetivo de arrebatar el control de esta vía marítima estratégica a Teherán, que cerró de facto el estrecho de Ormuz después de que Estados Unidos e ‌Israel iniciaran el conflicto el 28 de febrero.

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La frágil tregua en Oriente Medio se vio sometida a una gran presión ‌el martes, después de que Estados Unidos e Irán intercambiaron disparos ‌en el ⁠golfo Pérsico mientras luchan por el control del ​estrecho de Ormuz.

Con información de Reuters

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