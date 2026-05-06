Está inspirada en Los Picapiedra, tiene arquitectura prehistórica y un jardín con dinosaurios: así es la casa más extraña de California

Así es la casa real inspirada en Los Picapiedra en Estados Unidos.

En medio de las colinas de Hillsborough, en California, muy cerca de la autopista I-280 y visible desde el puente Doran Memorial Bridge, existe una vivienda que parece sacada directamente del universo de Los Picapiedra. Se la conoce popularmente como la “Flintstone House” y, aunque no fue diseñada oficialmente para homenajear a Pedro y Vilma Picapiedra, su estética redondeada, orgánica y prehistórica hizo que el apodo quedara para siempre.

La propiedad fue diseñada en 1976 por el arquitecto William Nicholson como parte de una serie de casas experimentales de domos libres, inspiradas en los “airform homes” del arquitecto Wallace Neff. Su construcción fue revolucionaria para la época porque se levantó sobre una base de hormigón y se realizó rociando shotcrete (una técnica de hormigón proyectado) sobre estructuras de acero, mallas metálicas y enormes globos aeronáuticos inflados que funcionaban como molde. El resultado fue una casa de formas bulbosas, sin líneas rectas y con un aspecto completamente futurista o prehistórico, según quién la mire.

La vivienda tiene aproximadamente 3.200 pies cuadrados (unos 297 metros cuadrados), tres dormitorios, dos baños y un garaje para dos autos. Uno de sus detalles más curiosos es una escalera en espiral inspirada en un cucurucho de helado, ubicada en el domo más alto de la casa. Originalmente era blanca, pero luego fue pintada de un intenso tono naranja coral que reforzó todavía más su parecido con la ciudad de Bedrock.

Aunque hoy es un ícono pop de California, en sus primeros años generó bastante rechazo entre los vecinos de Hillsborough, una de las zonas residenciales más exclusivas del estado. De hecho, la polémica fue tan grande que motivó la creación de una junta local de revisión arquitectónica para evitar que se construyeran más casas similares. Décadas después, la dueña Florence Fang volvió a desatar el escándalo cuando llenó el jardín con dinosaurios gigantes de acero, hongos decorativos y carteles de “Yabba Dabba Doo”, lo que terminó en una demanda municipal por considerarlo una “molestia pública”. En 2021, el conflicto se resolvió y las esculturas pudieron quedarse.

¿Existen otras casas de piedra?

Pero esta no es la única casa inspirada en Los Picapiedra. Otra de las más famosas fue la mansión del legendario presentador Dick Clark en Malibu, conocida como la “Malibu Flintstones House”. Construida sobre un acantilado con vista al Pacífico, tenía interiores cavados en piedra artificial, muebles orgánicos y una estética cavernícola de lujo que reforzó aún más la fascinación por este estilo arquitectónico.

La “Malibu Flintstones House” está construida sobre un acantilado con vista al Pacífico.

La gran pregunta es ¿podría existir algo así en Argentina? Técnicamente, las casas tipo domo o monolíticas pueden realizarse utilizando hormigón proyectado, estructuras metálicas y moldes inflables, una técnica que ya se aplica en distintos países por su resistencia sísmica, térmica y frente a incendios. Además, su eficiencia energética las vuelve atractivas en contextos de crisis habitacional y búsqueda de viviendas sustentables.

En Argentina, especialmente en zonas como Córdoba, Mendoza, Bariloche o incluso en desarrollos de arquitectura experimental en Buenos Aires, sería perfectamente viable construir una casa de este estilo. El principal obstáculo no sería técnico sino cultural y municipal, normativas urbanísticas estrictas, costos iniciales altos y la resistencia a diseños no convencionales suelen frenar este tipo de proyectos.