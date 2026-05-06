Sevilla vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 35 de la Liga

A partir de las 11:15 (hora Argentina) el próximo sábado 9 de mayo, Espanyol visita a Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Liga.

Así llegan Sevilla y Espanyol

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

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Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla ganó el encuentro previo ante Real Sociedad por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 3 derrotas y 1 victoria, han vencido su valla 6 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol cayó derrotado 0 a 2 ante Real Madrid. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces e igualó en 2. Ha marcado 1 gol y recibió 7.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 24 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo séptimo puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 17 PP), mientras que el visitante tiene 39 unidades y se coloca en décimo tercer lugar de la tabla (10 PG - 9 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 88 34 29 1 4 58 2 Real Madrid 77 34 24 5 5 39 3 Villarreal 68 34 21 5 8 25 13 Espanyol 39 34 10 9 15 -14 17 Sevilla 37 34 10 7 17 -14

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Villarreal: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Real Madrid: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 36: vs Athletic Bilbao: 13 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Osasuna: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 38: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Espanyol, según país