"La Bienal de Venecia no es un tribunal", dice su presidente tras readmitir a Rusia

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de la fundación del Festival de Venecia, Pietrangelo Buttafuoco, llega antes de la 81.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia

La Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia es un espacio de diálogo para promover la ‌paz y no un ‌tribunal, afirmó el miércoles el director de la fundación en un apasionado discurso en defensa de su decisión de permitir el regreso de Rusia al evento.

Se ha permitido a Moscú reabrir su pabellón en los jardines que acogen la muestra en la ciudad lacustre por primera vez desde su invasión de Ucrania ​en 2022, lo que ⁠ha desencadenado críticas por parte del Gobierno italiano y de ‌la Unión Europea.

Sin embargo, el presidente de la ⁠Bienal, Pietrangelo Buttafuoco, se ha mantenido ⁠firme en su postura, a pesar de la tormenta que se ha desatado desde que la medida se hizo pública a principios ⁠de marzo.

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"Todo este mundo nacido de la Revolución Francesa, ​la Ilustración y el laicismo se ha ‌convertido en su exacto opuesto: un ‌laboratorio de intolerancia y de exigencias de censura, cierre y ⁠exclusión", declaró en una rueda de prensa.

"La Bienal no es un tribunal; es un jardín de paz. No podemos cerrarla, no podemos boicotearla como respuesta automática. Debemos debatir. Podemos estar en ​desacuerdo, y ‌lo hacemos con firmeza", afirmó.

PRESIÓN DE LA UE

Bruselas ha amenazado con retirar 2 millones de euros (2,36 millones de dólares) de financiación en respuesta a la decisión, mientras que el Gobierno italiano ha enviado inspectores a Venecia ⁠para investigar el asunto. Un representante de la Bienal ha declarado que Rusia no había sido invitada, pero que tenía derecho a participar porque es propietaria del pabellón.

Debido a las sanciones de la UE, a Moscú solo se le permitirá abrir su espacio durante los cuatro días de preestrenos para la prensa. Durante los seis meses ‌que dure la exposición, los visitantes tendrán que permanecer fuera y ver videos proyectados en sus paredes exteriores.

El miércoles por la mañana, el grupo de protesta feminista Pussy Riot organizó una manifestación frente al edificio de Rusia, utilizando bengalas de humo rosa y los ‌colores de la bandera ucraniana.

En un comentario en Facebook, el embajador ruso en Italia, Alexey Paramonov —que se encontraba en Venecia para la inauguración del ‌pabellón— criticó ⁠a la UE por lo que calificó de "obsesión irracional por atacar la cultura y las artes rusas".

"Nuestra ​presencia en la Bienal simplemente da testimonio de la disposición de Rusia... a seguir dialogando con Italia... a través del lenguaje de la cultura y el arte", afirmó.

(Editado en español por Natalia Ramos)