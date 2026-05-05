Fecha de cuándo se estrena “Severance”, temporada 3 de la serie de Apple TV+ de gran éxito

"Severance" ya prepara su tercera temporada. (Crédito de foto: Apple TV)

Desde su debut en 2022, Severance se ha consolidado como la joya de la corona de la ciencia ficción en Apple TV. La premisa de esta serie es tan perturbadora como fascinante: los empleados de la turbia corporación Lumon Industries se someten a un procedimiento quirúrgico que divide sus recuerdos entre su vida laboral y su vida personal. Así, el "Innie" (la versión de la oficina) no sabe quién es afuera, mientras que el "Outie" no tiene idea de qué hace durante sus ocho horas de jornada laboral.

Protagonizada por un magistral Adam Scott, la serie mezcla el thriller psicológico con una sátira feroz sobre la alienación laboral, dejando a la audiencia atrapada en un laberinto de pasillos blancos y misterios existenciales.

Estreno de la tercera temporada de "Severance"

Tras el éxito de la segunda temporada, que se emitió a principios de 2025, la gran pregunta es cuándo volveremos a ver a Mark Scout y compañía. Las últimas noticias confirman que la temporada 3 ya está oficialmente en producción, pero los fans deberán armarse de paciencia. El rodaje de los nuevos episodios comenzó en abril de 2026 y se estima que las grabaciones se extiendan hasta diciembre de este año.

Aunque Apple TV aún no ha fijado un día exacto en el calendario, los plazos de posproducción, que en esta serie suelen ser meticulosos y extensos, sugieren que el estreno podría ocurrir recién en junio de 2027.

Elenco de la serie "Severance". (Crédito de foto: Apple TV)

Cambios en la producción de "Severance"

Una de las novedades más comentadas detrás de cámaras es que Ben Stiller, pieza clave en la estética de la serie, no dirigirá episodios en esta tercera entrega para enfocarse en la producción, aunque el núcleo creativo liderado por Dan Erickson permanece intacto. El elenco ha adelantado que los guiones ya están listos y prometen expandir el universo de Lumon con giros aún más oscuros.

Aunque no se ha anunciado oficialmente como la temporada final, Adam Scott reveló recientemente que el equipo ya tiene decidido el desenlace de la historia. Esto garantiza que la narrativa no se extenderá indefinidamente "al azar", sino que sigue una hoja de ruta clara. Si bien la tercera temporada podría no ser la última, los creadores han dejado claro que la serie tiene un horizonte definido, priorizando la calidad del cierre sobre la cantidad de episodios, para evitar que el enigma de Lumon pierda su impacto.