Colectivos: una por una, las líneas del AMBA que dejaron de circular

El mapa de numeración disponible para trasladarse en la región metropolitana cuenta desde 2025 con por lo menos 8 desapariciones.

La crisis y reordenamiento que presenta el servicio de transporte automotor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya dejó en mayo un escenario de extensión de distintas líneas de colectivos.

Ya sea por quiebra de las compañías prestadoras o por absorción de ramales, lo cierto es que el mapa de numeración disponible para trasladarse en la región metropolitana cuenta desde 2025 con por lo menos 8 desapariciones.

¿Colectivos: cuáles son las líneas del AMBA que dejaron de circular?

Desde la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de 31 líneas con recorridos solo en suelo porteño, cuatro de ellas desaparecieron: 6, 23, 90 y 99.

La línea 6 pasó a ser un ramal de la 50 en abril de 2025, con un ligero cambio en su trayecto: ya no llega a Retiro, sino que termina en Correo Central (ex-CCK, hoy Palacio Libertad), partiendo desde la terminal Dellepiane, en Flores.

Pocos meses más tarde, en septiembre, la línea 90, operada por Nueva Metropol, fue absorbida por la 151. Dejó de pasar por Villa Devoto para unir Saavedra con Constitución y el Barrio 21-24.

Algo similar se registró en noviembre con el 23, que dejó de existir y se convirtió en el ramal B del 115. Ya no llega a Retiro y conecta Once con el Barrio Olímpico de Villa Soldati.

En febrero de 2026, la línea 99 siguió el mismo destino, absorbida por la 106, con un servicio extendido desde Puerto Madero hasta Liniers.

En la provincia de Buenos Aires se presentó un panorama similar con otras tres líneas: 421, 700 y 570.

La primera, perteneciente al grupo DOTA (Doscientos Ocho Transporte Automotor S.A.) y que vinculaba Avellaneda con Lomas de Zamora en su recorrido, dejó de funcionar a mediados de marzo de 2025.

En octubre de 2025, se unificaron los ramales de la 707 y de la 700, dando como resultado que esta última dejara de existir.

Finalmente, en 2025, el municipio de Avellaneda acordó con la empresa General Tomás Guido la rescisión de la concesión de la línea 570 y confirmó que los recorridos serán absorbidos por las 271 y 373 bajo su titularidad.