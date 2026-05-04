Cómo pagar los dólares de la tarjeta en mayo de 2026 para ahorrar y evitar los recargos

Cómo pagar la tarjeta en dólares

Con la llegada de los nuevos resúmenes de tarjeta, vuelve una de las dudas más frecuentes entre quienes viajaron o realizaron compras en el exterior: cómo conviene pagar los consumos en dólares. Aunque el esquema cambiario se flexibilizó, los gastos en moneda extranjera siguen teniendo un tratamiento diferencial que puede encarecer significativamente el pago si no se toman decisiones correctas.

En mayo 2026, la alternativa más conveniente sigue siendo cancelar el saldo en dólares con dólares, en lugar de hacerlo en pesos. La diferencia no es menor: pagar en moneda local implica que el banco aplique el denominado “dólar tarjeta”, que surge de sumar al tipo de cambio oficial una percepción del 30% a cuenta de impuestos.

Por qué conviene pagar en dólares la tarjeta de crédito

El recargo del 30% solo se aplica cuando el saldo en dólares se cancela con pesos. En cambio, si el cliente utiliza dólares propios —depositados en su caja de ahorro— para pagar la tarjeta, ese recargo no se cobra.

La diferencia se vuelve evidente con un ejemplo concreto. Para un consumo de u$s1.000:

Si se paga con pesos al dólar tarjeta (oficial + 30%), el costo asciende a unos $1.839.500

Si se paga con dólares al tipo de cambio oficial, el monto es de aproximadamente $1.415.000

El ahorro supera los $400.000, es decir, alrededor del 23%, explicado únicamente por la percepción impositiva.

Cómo pagar consumos con tarjeta

Paso a paso: cómo pagar la tarjeta en dólares

Para evitar errores y asegurarse de no pagar de más, es fundamental seguir un procedimiento claro antes del vencimiento del resumen.

1. Solicitar el “stop debit”

Si la tarjeta está adherida al débito automático, es necesario frenarlo antes de la fecha de vencimiento. De lo contrario, el banco pesificará el saldo automáticamente y aplicará el recargo.

Este trámite se puede hacer desde el home banking, la app o por teléfono, según la entidad.

2. Cancelar el saldo en dólares con dólares

Una vez bloqueado el débito automático, se debe pagar exclusivamente el saldo en dólares utilizando:

Fondos en la caja de ahorro en dólares

Dólares comprados previamente

Depósitos en efectivo en sucursal

Muchos bancos permiten realizar esta operación de forma online.

3. Pagar el saldo en pesos sin la percepción

En la parte del resumen en pesos, no es necesario abonar el total. Se puede descontar el monto correspondiente a la percepción del 30%, que figura detallado.

Ese importe puede:

Dejarse impago sin generar intereses

O abonarse y luego computarse como crédito fiscal o solicitar su devolución

Cómo conviene pagar consumos en dólares

Dólar: qué pasa con el débito automático

Uno de los errores más comunes es no desactivar el débito automático. Si esto ocurre, el banco convierte todo el saldo a pesos el día del vencimiento y aplica automáticamente el recargo del 30%. Por eso, el “stop debit” es un paso clave para evitar pagar de más.

También es posible evitar la percepción del 30% utilizando tarjeta de débito, siempre que esté vinculada a una cuenta en dólares.

Si el débito se realiza desde una cuenta en pesos: se aplica el recargo

Si se realiza desde una cuenta en dólares: no hay percepción

Por eso, antes de viajar o consumir en el exterior, conviene verificar la configuración en el home banking.

Qué consumos siguen alcanzados por el recargo del 30%

Según la normativa vigente, la percepción del 30% continúa aplicándose a:

Compras con tarjeta en el exterior

Servicios contratados a proveedores del exterior

Pasajes y servicios turísticos fuera del país

La única forma de evitar ese recargo es pagar directamente en dólares.

¿Se puede recuperar el 30%?

Sí. La percepción es un pago a cuenta de impuestos, por lo que puede recuperarse:

Si se tributa Ganancias o Bienes Personales, se descuenta como saldo a favor

Si no se está alcanzado por esos impuestos, se puede solicitar la devolución ante ARCA

En un contexto de brecha entre tipos de cambio y recargos impositivos, la forma de pagar el resumen puede marcar una diferencia significativa. La posibilidad de ahorrar más del 20% convierte al pago en dólares en la opción más eficiente para quienes tengan consumos en moneda extranjera. La clave está en anticiparse: frenar el débito automático, contar con dólares disponibles y cancelar el saldo correctamente antes del vencimiento.