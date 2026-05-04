Mélenchon anuncia su candidatura a la presidencia francesa de 2027

Imagen de archivo de Jean-Luc Melenchon, candidato de Unión Popular a la presidencia del país, pronunciando un discurso luego de los resultados parciales de la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2022 en París

En una entrevista dominical en el noticiero de TF1, Jean-Luc Mélenchon anunció el domingo 3 de mayo su candidatura a la elección presidencial francesa de 2027. Cinco años y medio después de su última declaración, el líder de La Francia Insumisa (LFI) se lanza por cuarta vez consecutiva a la batalla por el Elíseo invocando el "contexto" y la "urgencia" para justificar una decisión que sorprendió a pocos.

"¿Quién está mejor preparado para hacer frente a la situación que se avecina?", preguntó retóricamente ante la periodista Anne-Claire Coudray, antes de enumerar las amenazas que, a su juicio, justifican su candidatura: el riesgo de una "guerra generalizada", el "cambio espectacular del clima" y la "crisis económica y social que se aproxima". Responder a estos desafíos, sostuvo, "no se improvisa".

Una curva electoral en ascenso

Mélenchon llega a esta nueva campaña con credenciales electorales sólidas. En 2012 obtuvo 3,9 millones de votos; en 2017, 7 millones; en 2022, 7,7 millones y el 21,95% de los sufragios, lo que le valió el tercer lugar en la primera vuelta, solo le faltaron 420 000 votos para reemplazar a Marine Le Pen en el balotage contra Emmanuel Macron.

El movimiento ha seguido creciendo en las elecciones intermedias. Las municipales de marzo de este año dieron a LFI una nueva generación de alcaldes, entre los que destacan Bally Bagayoko en Saint-Denis y David Guiraud en Roubaix. El partido cuenta hoy con setenta diputados en la Asamblea Nacional y nueve eurodiputados, y se prepara para entrar en el Senado en el otoño. "Hay un equipo, un programa, un solo candidato. Ya nos ponemos a trabajar", resumió Mélenchon.

Los representantes electos de «La Francia Insumisa» se habían reunido el domingo en París para designar a su candidato. El nombre del fundador de LFI fue propuesto por la dirección a su intergrupo parlamentario - diputados, eurodiputados y alcaldes, es decir, un centenar de representantes electos -, quienes aprobaron la candidatura de Mélenchon ya que ninguna otra candidatura había sido propuesta.

Con Mélenchon solo no alcanza pero sin él es imposible

Si bien La Francia Insumisa ha consolidado su base en los barrios populares y entre las minorías, ha perdido terreno entre el electorado de izquierda moderada, concentrado principalmente en los centros urbanos. Varias polémicas han contribuido a ese desgaste: sus detractores, incluso dentro de la izquierda, le acusan de tolerar el antisemitismo y de favorecer el "comunitarismo". El líder comunista Fabien Roussel ha cuestionado públicamente su concepto de "Nueva Francia” que según LFI se trata de un país en constante renovación, donde cada generación representa un "nuevo pueblo" que debe integrar plenamente su historia, especialmente la de los inmigrantes. Mélenchon defiende que "solo hay una Francia, siempre nueva en cada generación", y que esta debe absorber y valorar la diversidad de sus ciudadanos, independientemente de su origen. El concepto subraya la idea de que todos los franceses son iguales ante la ley y que no existen categorías distintas de ciudadanos, sino una sola nación que se enriquece con el mestizaje y la inclusión social.

Además, la "Nueva Francia" está vinculada a su proyecto político de fundar la VI República, con mayor poder para el Parlamento y la participación ciudadana. Mélenchon denuncia los "debates irracionales" que, según él, envuelven cualquier discusión sobre laicidad o seguridad en el país.

La declaración de candidatura llega en el peor momento para quienes intentan construir una alternativa unitaria sin LFI. La primaria que varios sectores progresistas intentaban organizar se encuentra más comprometida que nunca, incapaz de acordar siquiera sus modalidades y su fecha. En ese contexto, el exdiputado insumiso François Ruffin, que aspira a representar a esa izquierda alternativa, declaró esta semana en France 2 que se prepara para ser candidato "aunque no haya primaria". Otra candidata declarada es Marine Tondelier, lider de los Ecologistas. Lo cierto es que por ahora el PCF no adhiere a la primaria de izquierda y el Partido Socialista esta dividido sobre su posible participación, a la vez que varios socialistas, como el ex presidente François Hollande, se postulan como posibles candidatos presidenciales, haciendo de Mélenchon su principal enemigo.

Primera entrevista como candidato

En la entrevista con el periodista Rémy Buisine del portal Brut, Jean-Luc Mélenchon se centró en su visión política, los retos globales y su estrategia para enfrentar al Agrupamiento Nacional (RN), su principal rival, poniendo en duda que Marine Le Pen o Jordan Bardella, logren llegar a la segunda vuelta. Mélenchon se mostró optimista sobre la capacidad de LFI para derrotarlos: "Creo que los vamos a vencer por goleada".

En esa entrevista denunció la responsabilidad de Estados Unidos e Israel en la guerra en Oriente Medio, proponiendo la formación de un "frente común" con España para oponerse a estas políticas haciendo hincapié en la salida de Francia de la OTAN y la necesidad de imponer la paz. También denunció el balance catastrófico de los años de gobierno macronista, tocando temas como el poder adquisitivo, la endometriosis, el cannabis, el voto a los 16 años y la energía nuclear. Mélenchon habló sobre la necesidad de "acercar la policía a la población" y exigir perfección en su actuación, ya que "cuando se representa la autoridad del Estado con un uniforme, se debe ser impecable" en relación a los enormes abusos de autoridad.

En mas de una hora, Mélenchon mantuvo un discurso combativo y crítico, tanto con la derecha como con las divisiones en la izquierda: “me critican porque polarizo, ¿acaso no debemos polarizar con la derecha y la extrema derecha? Si, soy polarizador con unos y unificador con los otros, con el pueblo, como líder de una alternativa progresista”.

LFI precisó en un comunicado que la candidatura de Mélenchon solo será oficial tras "la investidura popular de 150.000 ciudadanos". Una formalidad, en la práctica ya que en pocas horas se juntaron más de 120 000 firmas según el sitio de los insumisos. Para sus aliados y para sus rivales, Jean-Luc Mélenchon lleva meses en campaña. La pregunta que nadie formula en voz alta es si alguna vez dejó de estarlo.