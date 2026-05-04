No conseguía sala para su obra y montó un teatro en el sótano de una peluquería de Villa Crespo

Una obra de teatro galardonada por la industria se da en el sótano de una peluquería porteña.

La cartelera porteña recupera una de sus propuestas más disruptivas con el regreso de Sacro Santo, la obra escrita y dirigida por Damián Smajo. En esta segunda temporada, la pieza redobla su apuesta por lo no convencional al mudarse a un escenario cargado de mística: un emplazamiento oculto en el sótano de una peluquería en el corazón de Villa Crespo.

Esta locación no es un detalle menor, sino que define la identidad de la experiencia, emulando la mística del teatro de resistencia y la clandestinidad cultural. El ingreso a la sala ya propone un pacto de misterio con el espectador desde el primer contacto con la obra.

Quienes adquieren su entrada no reciben una ubicación tradicional, sino que son citados en El Sótano (Av. Scalabrini Ortiz 121), cuya dirección exacta se revela recién tras la compra. El hecho de atravesar un comercio cotidiano para descender hacia un espacio de representación artística genera una atmósfera de rito privado, donde la cotidianidad de los espejos y las tijeras queda atrás para dar paso a una épica subterránea y transgresora.

En ese entorno confinado, la obra despliega la historia de Hipólita, una virgen milagrosa de las pampas que añora sus dones perdidos, y su hermano Payo, quien busca recuperar la gloria pasada a fuerza de escopetazos. El sótano se vuelve el escenario perfecto para este relato de "tierras malas" donde la luz del mito da paso a una farsa trágica y sangrienta.

Damián Smajo, director de la obra.

La proximidad física con los actores en un espacio tan particular potencia el lenguaje excedido y metafísico que propone Smajo, donde los cuerpos se exponen al desborde y la acción en un abismo performático.

Sacro Santo se presenta así como una oportunidad para quienes buscan un teatro que cruja, que sea violento y descarado, lejos de la comodidad de las butacas convencionales. Las funciones tienen lugar los viernes a las 20 hs y las entradas se gestionan a través de Alternativa Teatral.

Sacro Santo.

Ficha técnica de Sacro Santo