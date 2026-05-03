El medio estadounidense Bloomberg, uno de los más influyentes en el mundo financiero, advirtió que los argentinos no le hacen caso a los pedidos de Javier Milei y Luis Caputo y siguen guardando sus dólares "en el colchón", incluso luego de la entrada en vigencia de la Ley de Inocencia Fiscal.

"Según estimaciones de las autoridades, hay aproximadamente 170 mil millones de dólares fuera del sistema bancario. Desbloquear incluso una fracción de esa cantidad, invirtiéndola en el sistema financiero formal, podría ayudar a reactivar la segunda economía más grande de Sudamérica y desatar el crecimiento que Milei prometió como recompensa por soportar duras medidas de austeridad tras años de gasto financiado con deuda", señaló el medio en un artículo publicado este domingo.

Y alertó que "un nuevo conjunto de incentivos denominado Inocencia Fiscal no ha logrado hasta ahora generar un cambio significativo entre los ahorradores. Los depósitos en dólares han aumentado menos de mil millones de dólares desde su lanzamiento en febrero".

Así, remarcó la falta de avances pese a esta la ley sancionada por el Congreso en diciembre pasado, que se suma a otras iniciativas del equipo económico como el "neoblanqueo" de mayo de 2025, que permitía ingresar al sistema un tope de 100.000 dólares sin justificar.

"El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió repetidamente en que las cosas son diferentes ahora, e insta a los argentinos a incorporar sus ahorros al sistema formal", agregó Bloomberg.

Pero alertó que "el último intento del presidente Javier Milei por persuadir a los ahorradores argentinos para que depositen su dinero en cuentas denominadas en dólares está teniendo dificultades para cuajar, lo que pone de manifiesto la profunda desconfianza que los ciudadanos aún sienten hacia el gobierno y los bancos".

Qué dice la nueva Ley de Inocencia Fiscal

Entre los principales puntos de la nueva Ley de Inocencia Fiscal, que entró en vigencia en febrero pasado, se destaca que el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos.

También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029, señaló la ARCA

Además, evadir ya no va a ser un delito penal, por lo que "quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal", argumentó el organismo que dirige Andrés Vázquez.

En redes sociales, la cuenta de X (ex Twitter) Blog del Contador, que hace divulgación de temas tributarios, advirtió entonces que "a grandes rasgos, mediante esta opción, ARCA no podría revisar incrementos patrimoniales no justificados habilitando así el uso de dinero o bienes no declarados anteriormente".