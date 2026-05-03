Hantavirus en un crucero que une Argentina y Cabo Verde: tres muertos y alerta de la OMS

Un brote de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius encendió las alarmas sanitarias internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó un caso positivo y otros cinco sospechosos, con un saldo de tres personas fallecidas durante la travesía que une Ushuaia con Cabo Verde.

El episodio sanitario se detectó mientras el buque navegaba por el Atlántico y, según los últimos reportes, se encontraba frente al puerto de Praia. La OMS informó que, hasta el momento, hay seis personas afectadas: una con diagnóstico confirmado por laboratorio y cinco casos sospechosos. De ese total, tres pasajeros murieron y otro permanece internado en estado crítico en Johannesburgo. Las autoridades sanitarias internacionales activaron protocolos de emergencia y comenzaron investigaciones para determinar el alcance del brote.

El organismo también señaló que está colaborando con los países involucrados y con la tripulación del barco para coordinar la asistencia médica y eventuales evacuaciones.

De acuerdo con información preliminar, el primer caso fue un pasajero de 70 años que desarrolló síntomas durante el viaje. El hombre falleció a bordo y su cuerpo fue desembarcado en isla de Santa Elena. Posteriormente, su esposa, de 69 años, también presentó síntomas compatibles con hantavirus. Fue trasladada a Sudáfrica, donde murió en un hospital. Una tercera víctima habría fallecido también durante la travesía, aunque los detalles aún no fueron completamente confirmados.

Medios internacionales indicaron que entre los fallecidos habría una pareja de nacionalidad neerlandesa.

Operativos sanitarios y evacuaciones en curso

Mientras avanza la investigación epidemiológica, se analizan nuevas evacuaciones médicas. Dos pasajeros con síntomas podrían ser trasladados a hospitales en Cabo Verde para su aislamiento.

La OMS confirmó que está facilitando la coordinación internacional para garantizar la atención de los afectados. Además, destacó la rapidez de las medidas adoptadas y el trabajo conjunto entre las autoridades sanitarias y la empresa operadora del buque, Oceanwide Expeditions.

El barco, que tiene capacidad para unos 170 pasajeros y alrededor de 70 tripulantes, podría retomar su itinerario hacia las Islas Canarias una vez que se resuelva la situación sanitaria.