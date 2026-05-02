Denunciaron a Pablo Laurta por amenazar a familiares de sus víctimas desde prisión

Pablo Rodríguez Laurta, acusado de ser el autor material del doble femicidio en Córdoba y del crimen del remisero Martín Palacio a finales del año pasado, fue nuevamente denunciado ante la Justicia por enviar amenazas desde prisión a familiares de las víctimas. La denuncia la hizo la hermana de una de ellas, quien contó haber recibido las intimidaciones desde el penal de Entre Ríos, lugar donde Laurta permanece detenido.

Laurta fue detenido el domingo 18 de octubre de 2025 por la Policía de Córdoba en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, mientras intentaba llegar a la frontera para cruzar a Uruguay, país de donde es oriundo. Estaba prófugo tras ser acusado por el asesinato de su ex mujer Luna Giardina (24) y su ex suegra Mariel Zamudio (50) en Córdoba, además del posterior secuestro de su hijo de 5 años. También fue imputado por el homicidio Martín Sebastián Palacio, el remisero que lo trasladaba desde Entre Ríos hacia Córdoba, caso que fue incorporado en la causa.

La abogada querellante Marina Romano, representante de la familia de una de las víctimas, confirmó que los mensajes comenzaron a circular hace aproximadamente una semana. Según detalló el entorno de Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, recibió múltiples intimidaciones desde el penal de Entre Ríos, lo que motivó una nueva causa judicial.

Según se supo, les envió mensajes intimidatorios como "pronto voy a salir, ya saben quién soy". La situación encendió las alarmas entre los allegados, que volvieron a pedir protección y medidas rápidas.

"La situación es muy preocupante y una verdadera burla al sistema", sostuvo Romano, quien enfatizó el temor que atraviesan los familiares. Además, confirmó que la Fiscalía de Violencia de Género ya interviene en el caso para investigar cómo el detenido logró vulnerar los controles de seguridad.

Quién es Pablo Rodríguez Laurta, el doble femicida que mató a su ex pareja y ex suegra

Rodríguez Laurta se presentaba en redes sociales como un empresario y un académico con un marcado discurso antifeminista. Tras ganar relevancia por el doble femicidio y homicidio, se supo que pertenecía a una red contra las "denuncias falsas del feminismo" y se mostraba en redes sociales como un fiel seguidor de Donald Trump y defensor de Johnny Depp, datos que lo complicaron aún más.

El imputado había ingresado de forma ilegal desde Uruguay hacia Argentina, cruzando el río en una embarcación para evitar controles migratorios. Una vez en territorio nacional, inició su secuencia de crímenes que estremecieron a la opinión pública.

En Concordia, abordó el vehículo de un remisero al que engañó con un falso viaje empresarial. Horas después lo asesinó, lo descuartizó y abandonó sus restos en distintos puntos de rutas entrerrianas. Con el auto robado, se trasladó hasta Córdoba, donde concretó el ataque más brutal.

Allí mató a su ex pareja, Luna Giardina, de 26 años, y a la madre de ella, Mariel Zamudio, quienes contaban con medidas de protección judicial. Tras los crímenes, escapó con el hijo que tenía en común con la joven, pero fue detenido días después en Gualeguaychú durante un operativo conjunto entre fuerzas policiales.

Para la querella, el hecho de que un detenido por un doble femicidio y un homicidio de estas características pueda comunicarse con el exterior evidencia graves falencias institucionales. "Nos tiene que preocupar como sociedad", advirtió la abogada Romano, quien insistió en la necesidad de garantizar la seguridad de entorno de las víctimas en este caso.