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Pelo lacio naturalmente: cómo hacer un alisado casero para el pelo que te lo deje liso, suave y brilloso

Cómo hacer un alisado para el pelo casero con ingredientes que tenés en casa.

02 de mayo, 2026 | 17.45

Los alisados caseros pueden ser una gran manera de lograr que tu pelo se vea más lacio, con menos frizz y más controlado, sin necesidad de gastar una fortuna ni de exponer tu pelo a productos agresivos.

Para las que tienen ondas o rulos difíciles de controlar, o simplemente se sienten más cómodas con el cabello lacio, alisarlo suele ser todo un desafío. Este truco te ayuda a controlarlo y dejarlo mucho más lacio que de costumbre con ingredientes que seguro tenés en casa.

Alisado natural para el pelo: cómo hacerlo con ingredientes caseros.

"Alisa tu cabello sin químicos y desde casa. Esta mezcla de maicena deja tu melena suave, brillante y con un liso natural que enamora", asegura Wanda Mora, creadora de contenido beauty en redes sociales.

Cómo hacer un alisado casero con ingredientes que tenés en casa

Ingredientes

  • 2 cucharadas de maicena

  • 1 taza de agua

  • 1 cucharada de aceite de coco (o aceite de oliva)

  • 2 cucharadas de acondicionador

  • 1 cucharadita de miel (opcional, para más suavidad)

MÁS INFO

Preparación

  1. Disolvé la maicena en el agua fría.

  2. Llevá al fuego y mezcla hasta que espese como una crema.

  3. Retirá del fuego y agrega el aceite, el acondicionador y la miel.

  4. Dejá enfriar completamente.

  5. Aplicá la crema desde la raíz hasta las puntas, en cabello limpio y húmedo.

  6. Dejala actuar por 40 minutos.

  7. Enjuagá con agua tibia.

  8. Peiná tu cabello recto mientras seca para un mejor efecto.

Beneficios de este alisado natural

  • Deja el cabello más liso de forma natural.

  • Suaviza, hidrata y baja el frizz.

  • No maltrata el cabello.

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