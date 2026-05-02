Pelo lacio naturalmente: cómo hacer un alisado casero para el pelo que te lo deje liso, suave y brilloso.

Los alisados caseros pueden ser una gran manera de lograr que tu pelo se vea más lacio, con menos frizz y más controlado, sin necesidad de gastar una fortuna ni de exponer tu pelo a productos agresivos.

Para las que tienen ondas o rulos difíciles de controlar, o simplemente se sienten más cómodas con el cabello lacio, alisarlo suele ser todo un desafío. Este truco te ayuda a controlarlo y dejarlo mucho más lacio que de costumbre con ingredientes que seguro tenés en casa.

Alisado natural para el pelo: cómo hacerlo con ingredientes caseros.

"Alisa tu cabello sin químicos y desde casa. Esta mezcla de maicena deja tu melena suave, brillante y con un liso natural que enamora", asegura Wanda Mora, creadora de contenido beauty en redes sociales.

Cómo hacer un alisado casero con ingredientes que tenés en casa

Ingredientes

2 cucharadas de maicena

1 taza de agua

1 cucharada de aceite de coco (o aceite de oliva)

2 cucharadas de acondicionador

1 cucharadita de miel (opcional, para más suavidad)

Preparación

Disolvé la maicena en el agua fría. Llevá al fuego y mezcla hasta que espese como una crema. Retirá del fuego y agrega el aceite, el acondicionador y la miel. Dejá enfriar completamente. Aplicá la crema desde la raíz hasta las puntas, en cabello limpio y húmedo. Dejala actuar por 40 minutos. Enjuagá con agua tibia. Peiná tu cabello recto mientras seca para un mejor efecto.

Beneficios de este alisado natural