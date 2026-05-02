Los alisados caseros pueden ser una gran manera de lograr que tu pelo se vea más lacio, con menos frizz y más controlado, sin necesidad de gastar una fortuna ni de exponer tu pelo a productos agresivos.
Para las que tienen ondas o rulos difíciles de controlar, o simplemente se sienten más cómodas con el cabello lacio, alisarlo suele ser todo un desafío. Este truco te ayuda a controlarlo y dejarlo mucho más lacio que de costumbre con ingredientes que seguro tenés en casa.
"Alisa tu cabello sin químicos y desde casa. Esta mezcla de maicena deja tu melena suave, brillante y con un liso natural que enamora", asegura Wanda Mora, creadora de contenido beauty en redes sociales.
Cómo hacer un alisado casero con ingredientes que tenés en casa
Ingredientes
-
2 cucharadas de maicena
-
1 taza de agua
-
1 cucharada de aceite de coco (o aceite de oliva)
-
2 cucharadas de acondicionador
-
1 cucharadita de miel (opcional, para más suavidad)
MÁS INFO
Preparación
-
Disolvé la maicena en el agua fría.
-
Llevá al fuego y mezcla hasta que espese como una crema.
-
Retirá del fuego y agrega el aceite, el acondicionador y la miel.
-
Dejá enfriar completamente.
-
Aplicá la crema desde la raíz hasta las puntas, en cabello limpio y húmedo.
-
Dejala actuar por 40 minutos.
-
Enjuagá con agua tibia.
-
Peiná tu cabello recto mientras seca para un mejor efecto.
Beneficios de este alisado natural
-
Deja el cabello más liso de forma natural.
-
Suaviza, hidrata y baja el frizz.
-
No maltrata el cabello.