El Gobierno nacional va a denunciar penalmente al diputado de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade por presunto espionaje. Lo confirmó Manuel Adorni, en referencia a que en su informe de gestión ante el Congreso, el legislador había dado información que afirmaba que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, habría utilizado la custodia policial oficial, sin haber informado de un riesgo para su familia.

"Está claro que Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia sospechosa. El Gobierno hará la denuncia correspondiente porque están todos los funcionarios en peligro de ser espiados y que tengan información privada", declaró Adorni en una entrevista con la radio El Observador.

Y agregó: "Acá hay una confusión de la cosa pública con la privada. Esto de andar viendo si un funcionario lleva o no a sus hijos al colegio es una barbaridad. Las vidas privadas de las familias hay que respetarlas. El Gobierno va a actuar en consecuencias, porque no se sabe cuáles otros funcionarios han sido funcionados y perseguidos para obtener información privada”.

En las preguntas del informe de gestión Tailhade señaló que "no hay ninguna posibilidad de que los grupos familiares de los funcionarios sean objeto de custodia policial" ya que "para eso tiene que haber una amenaza concreta, un riesgo real, que tiene que ser evaluado el Ministerio de Seguridad".

En ese marco, el legislador kirchnerista enumeró una serie de movimientos de la esposa de Adorni, y le preguntó cuál era el riesgo o amenaza que justificaba que Angeletti tuviera una custodia que "estamos pagando todos los argentinos hace dos años". El Jefe de Gabinete respondió en el recinto, denunciando un supuesto espionaje.

A través de X, el presidente Javier Milei respaldó la indignación de Adorni, a la vez que lo matizó con sus habituales agresiones a la prensa. “Me gustaría saber qué opinan las basuras inmundas de FOPEA sobre lo que ha hecho Tailhade a la luz de que muchos ‘periodistas’ se la pasan metiéndose en la vida privada de las personas violando de modo flagrante la Constitución Nacional (A. 19)”.

Tailhade le respondió al Presidente y afirmó que no necesita "el apoyo de la infame FOPEA, pero gracias igual por reconocer que lo de la custodia ilegal de la esposa de Adorni fue una investigación periodística y no espionaje".

"No tiene idea de cómo le mintió a su hermana (la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei) cuando le dijo 'ahora sí, no hay nada más'. Hay mucho, mucho, MUCHO más que los 10 minutos que me dieron para hablar en el recinto. ¿Adorni le dijo, por ejemplo, de la 'charla para empresarios' a mil dólares por cabeza? ¿Que la esposa le contó a medio mundo de la comitiva paralela en el viaje a Nueva York, donde no sólo fue ella sino también SU FOTÓGRAFO PERSONAL que además es ñoqui de la Secretaría de Comunicación?", preguntó.

En la misma linea, el diputado peronista finalizó su respuesta con una posdata en la que afirmó que espera "con impaciencia -no exenta de entusiasmo- la denuncia penal en mi contra por espionaje ilegal".

"Sáquese para cuidarse, Presidente. Ya hizo un papelón con (José Luis) Espert y ahora está repitiendo el mismo error. Y deje de boludear en X y póngase a trabajar, porque la situación económica de los laburantes y las familias argentinas es dramática", lanzó, dirigiendose a Milei.