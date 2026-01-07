Pablo Laurta las violentaba para quedarse con la casa: el trasfondo patrimonial del doble femicidio de Córdoba

La casa donde Pablo Laurta llevó a cabo el doble femicidio de su expareja, Luna Giardina, y la madre de ella, Mariel Zamudio, ahora volvió a estar en el centro de la escena, después de que la familia de las víctimas denunciara que no pueden ingresar para recuperar las pertenencias de las mujeres que estaban allí.

La vivienda está ubicada en el barrio Villa Serrana de la ciudad de Córdoba y ya registró una serie de robos desde que ocurrieron los crímenes. Según el relato de Laura Giardina, hermana de Luna e hija de Mariel, la casa permanece cerrada y bajo una restricción que les impide ingresar: “Como familiares no tenemos acceso y eso es muy preocupante”.

El dudoso cambio en la titularidad de la vivienda

Pese a la supuesta custodia policial que tiene la casa, la hermana de la víctima confirmó que ya se produjeron al menos tres robos en el domicilio. “O no se está cumpliendo la consigna o da la sensación de que se dan vuelta y entran por atrás”, expresó Laura y señaló que la vigilancia habría sido irregular, especialmente durante las fiestas.

Según El Doce.tv, el problema de fondo es de carácter legal. La titularidad de la vivienda quedó a nombre de Laurta y eso es un obstáculo para la familia de las víctimas. “El dueño anterior era mi padre y, de alguna manera, terminó estando a nombre de él”, dijo Laura y denunció que la transferencia se habría concretado mediante violencia.

Esta situación legal impide que los familiares puedan rescatar de la casa los objetos que pertenecían a Luna, a Mariel y al niño involucrado en el caso, porque hacerlo sin autorización implicaría una ilegalidad. En este escenario, la abogada Marina Romano reclamó la intervención del Ministerio de Justicia de Córdoba para que se adopten medidas que permitan restituir la vivienda.

Cómo sigue la causa

Pablo Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, esperando el juicio en el que está imputado como autor de los delitos de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y violencia de género, y de privación ilegítima de la libertad, de su hijo de cinco años. En la causa también se investiga el asesinato del chofer Martín Palacio, aunque ese hecho se juzgará en una instancia separada.

Las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir los movimientos de Laurta. En un primer momento, para determinar cuándo se encontró con Palacio y qué rutas tomaron. Después, para registrar como Laurta ingresó armado al domicilio de su ex pareja, y más tarde para encontrarlo junto a su hijo en Gualeguaychú, donde finalmente fue arrestado.

Más allá de la brutalidad, el impacto del caso se amplificó por el perfil público del femicida, señalado como uno de los fundadores de "Varones Unidos" una comunidad digital en contra de las políticas de género.