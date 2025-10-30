Caso Pablo Laurta: hallaron restos humanos en Entre Ríos y evalúan si se trata del remisero

Los nuevos restos humanos que fueron encontrados en Entre Ríos podrían pertenecer a Martín Sebastián Palacios, el remisero presuntamente asesinado por Pablo Laurta, acusado además del doble femicidio de su expareja y su exsuegra en Córdoba.

El reciente hallazgo se produjo el miércoles por la noche, cuando un conductor encontró una bolsa negra a un costado de la ruta 15, en dirección a Sauce Sur. Las autoridades trabajan para determinar a quién pertenecen los restos.

A unos 150 kilómetros de distancia, había aparecido el torso de Palacios en un descampado de Colonia Yeruá durante los primeros rastrillajes. Desde entonces la policía continúa la búsqueda en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Qué dice el informe policial

Según el parte al que accedió la agencia NA, fueron localizados diferentes miembros humanos: un cráneo incompleto con restos de pelo, un maxilar inferior con dentadura, dos piezas dentarias, cuatro falanges de una mano, huesos de radio y cubito incompletos, mechones de pelo, vértebras cervicales, fragmentos óseos y una bolsa negra con restos de fluidos cadavéricos.

El departamento Médico forense de Paraná se encuentra a cargo de realizar la pericia forense y el Gabinete de Policía Científica Tala será responsable de levantar la huellas dactilares de la bolsa.

Los rastrillajes en la zona continuán, mientras Pablo Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje en Córdoba.

La principal hipótesis sobre el remisero asesinado

La investigación apunta a que Martín Sebastián Palacios fue asesinado por Pablo Laurta antes de llegar a Córdoba. El remisero de 49 años había salido desde Concordia el 7 de octubre, tras aceptar un viaje que —según contó su familia— le pagarían 1.500.000 pesos. Esa fue la última vez que se supo de él. Su celular dejó de emitir señal ese mismo día, a la altura de Federación.

Dos días más tarde, su Toyota Corolla apareció incendiado en Córdoba, cerca de la ruta de las Altas Cumbres, donde Laurta ya era buscado por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra. Los investigadores creen que el remisero nunca llegó a destino y que su muerte habría sido parte de un plan previamente calculado por el acusado para concretar el doble femicidio y facilitar su huida. Los restos hallados en Entre Ríos podrían ser la pieza que confirme esa secuencia.