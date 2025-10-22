Laurta frente a la Justicia por el doble femicidio: definieron la fecha de su declaración

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba confirmó que Pablo Laurta será indagado por el doble femicidio de Luna Giardina (24) y Mariel Zamudio (50) este jueves 23 de octubre a las 11h.

Según pudo saber El Destape, la audiencia se hará de forma presencial en la sede de Tribunales II, ubicada en la ciudad de Córdoba, donde funciona la Fiscalía de instrucción de Género y Violencia Familiar de 2 turno. El pedido fue realizado por la defensora pública Alfonsina Muñiz.

Tras la declaración indagatoria, las autoridades judiciales confirmarán su imputación por "doble homicidio agravado por violencia de género y el uso de arma de fuego".

El traslado de Pablo Laurta desde Entre Ríos a Córdoba para declarar en sede judicial por el doble femicidio

Pablo Laurta cometió el doble femicidio de su expareja y exsuegra el sábado 11 de octubre en Córdoba. Dos días después fue capturado en Entre Ríos por las fuerzas policiales intentando escapar a Uruguay, país del que es oriundo. Tenía secuestrado a su hijo de cinco años.

Con el correr de las horas, se descubrió que antes del homicidio de Luna y Mariel había matado al chofer Martín Sebastián Palacio, de 49 años, en la ciudad de Concordia, el día martes 7 de octubre. El cuerpo del conductor apareció en Puerto Yerúa, a unos 33 kilómetros de la ciudad entrerriana antes mencionada.

Por eso, primero, se le tomó declaración indagatoria en esa provincia y, luego, se lo imputó por "homicidio criminis causa", es decir, un crimen que se comete para ocultar otro.

Durante la última semana y media, Laurta estuvo alojado en la Unidad N°9 de Gualeguaychú -también conocida como "Granja Penal El Potrero"- en una celda de máxima seguridad vigilada las 24 horas a través de una cámara de seguridad.

Este domingo fue trasladado a Córdoba en un operativo organizado por la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, Policía de Córdoba y el Grupo Especial ETER.

Mientras espera ser indagado en sede judicial, el doble femicida Pablo Laura está en la cárcel Cruz del Eje, un complejo penitenciario del norte de la provincia de Córdoba también de máxima seguridad.