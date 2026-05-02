Emotivo homenaje a los 323 caídos del crucero General Belgrano

La Armada Argentina y el Gobierno Nacional rindieron este sábado un emotivo homenaje a los 323 tripulantes del crucero ARA General Belgrano, al cumplirse 44 años del hundimiento de la embarcación durante el conflicto bélico por las Islas Malvinas, un hecho que representó la mayor tragedia naval en la historia del país.

Este mediodía, en la Base Naval Puerto Belgrano, en la localidad bonaerense de Punta Alta, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, encabezó el acto central que recuerda el naufragio del buque. Estuvieron presentes excombatientes y veteranos, familiares de caídos y autoridades de la Armada Argentina.

"A los 323 caídos en cumplimiento del deber, a los Veteranos de Guerra aquí presentes, que guardan en sus retinas la imagen del crucero General Belgrano fundiéndose con el mar, y a sus familias, que cargaron su ausencia, les debemos memoria eterna, respeto inquebrantable y reconocimiento permanente", dijo Presti.

El 2 de mayo de 1982, el buque fue alcanzado por dos torpedos lanzados por el submarino nuclear británico HMS Conqueror, en un ataque que se produjo a 210 millas al sur de las islas, fuera de la "zona de exclusión" fijada unilateralmente por Londres. Transportaba 1.093 personas y navegaba de regreso a la Patagonia, motivo que provocó un reclamo argentino para considerarlo un crimen de guerra.

"La historia del crucero ARA General Belgrano no es una placa de mármol, es sangre caliente: es una referencia viva para las generaciones actuales y futuras de marinos. Es una guía sobre cómo se defiende la soberanía y también es una lección, de que la defensa de los intereses nacionales exige preparación, decisión y una firme voluntad para cumplir con el deber", agregó Presti.

A través de un comunicado oficial, la Armada subrayó que el sacrificio de la tripulación dejó una "huella profunda" en la Nación y que lo vivido marcó "para siempre la memoria de quienes lograron volver y el recuerdo imborrable de quienes no regresaron". El texto oficial concluyó con un llamado a conmemorar a los héroes "con respeto, orgullo y gratitud".

Por su lado, la Casa Rosada también publicó un mensaje alusivo: "Este 2 de mayo recordamos el hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido durante la heroica gesta de Malvinas. Honramos la memoria de los 323 tripulantes caídos y reafirmamos el reconocimiento eterno de la Nación a su entrega y sacrificio”, se indicó en X.

La reciente polémica de Presti

Pese a haber encabezado el acto de este mediodía, el ministro de Defensa tuvo recientemente declaraciones que generaron controversia. El pasado 2 de abril, Presti calificó como "acto de guerra" el hundimiento del crucero, tras ser consultado por la prensa. "El hundimiento del ARA Belgrano fue un acto de guerra. Estaban en combate", indicó en diálogo con A24.

Luego de sus dichos, el diputado de Encuentro Federal (EF) Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para expresar su "más enérgico repudio" a las declaraciones del ministro de Defensa.

"En vísperas de un nuevo aniversario por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas calificó el hundimiento del crucero ARA General Belgrano como un ‘acto de guerra’, lo que implica una ofensa inexcusable para las víctimas de ese crimen de guerra y para toda la población argentina", apuntó Paulón.