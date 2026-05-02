Maratón pochoclera: tres series argentinas para ver este fin de semana sin salir de casa.

Cuando llega el fin de semana, no siempre el mejor plan está afuera. A veces, la mejor salida es no salir y bajar las persianas, preparar algo rico y entregarse a una buena serie. Y si además la historia tiene acento argentino, mejores diálogos y personajes que se sienten cercanos, el plan suma puntos.

Entre estrenos recientes y títulos que siguen creciendo en plataformas, hay varias ficciones nacionales que se convirtieron en grandes recomendaciones para maratonear. Desde comedias románticas con neurosis bien porteñas hasta thrillers intensos y dramas atrapantes, estas son tres opciones argentinas para ver este fin de semana.

Tres series para devorar el fin de semana

1. Envidiosa – la comedia incómodamente real que todos comentan

Una de las series más vistas de Netflix en Argentina sigue siendo Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani. La historia gira alrededor de Vicky, una mujer cerca de los 40 que, después de una ruptura dolorosa, intenta reconstruir su vida amorosa mientras enfrenta sus propias frustraciones, inseguridades y una competencia silenciosa con su entorno.

La serie mezcla humor, romance y terapia emocional con un tono muy reconocible para el público local. Tiene cuatro temporadas y la cuarta, anunciada como la última, se estrenó el 29 de abril de 2026. Actualmente está disponible en Netflix.

2. El Encargado – humor negro, manipulación y un portero inolvidable

Si todavía no la viste, El Encargado es una de las ficciones argentinas más celebradas de los últimos años. Protagonizada por Guillermo Francella, sigue la vida de Eliseo, un encargado de edificio que parece amable, servicial y discreto, pero que en realidad maneja cada situación con una inteligencia oscura y bastante perturbadora.

La serie combina comedia negra, crítica social y tensión psicológica, y logró convertirse en uno de los grandes éxitos del streaming regional. Ideal para quienes disfrutan de personajes moralmente dudosos y diálogos afilados. Su cuarta temporada ya se encuentra disponible en Disney+.

3. División Palermo – absurdo, policial y humor incómodo

Creada y protagonizada por Santiago Korovsky, División Palermo se convirtió en una de las sorpresas más celebrbradas del catálogo argentino. La trama sigue a una peculiar guardia urbana inclusiva creada más por imagen política que por verdadera vocación de servicio.

Entre el absurdo, la sátira social y el policial delirante, la serie logra una identidad propia y un humor distinto al habitual. Fue una de las producciones argentinas más comentadas desde su estreno y se volvió una recomendación fija para quienes buscan algo original. Sus dos temporadas se encuentran disponibles en Netflix.

A veces no hace falta organizar salidas ni gastar de más para tener un gran fin de semana. Con una buena serie, una manta y cero culpa por quedarse en casa, el mejor plan puede empezar apenas se apaga el celular.