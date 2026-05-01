AUH de ANSES: fechas de cobro en mayo 2026

Asignaciones familiares: cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el esquema de pagos y montos actualizados para mayo de 2026, con una suba del 3,4% en la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la inflación de marzo informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El incremento forma parte del mecanismo de movilidad mensual que ajusta las prestaciones sociales según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

AUH en mayo 2026: cuánto se cobra con el aumento

Con la actualización, el monto total de la AUH queda en:

AUH por un hijo: $141.286

$141.286 AUH por dos hijos: $282.625

$282.625 AUH por tres hijos: $329.590

$329.590 AUH por hijo con discapacidad: $475.686

Sin embargo, es importante tener en cuenta que ANSES paga mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante se retiene y se liquida una vez al año, cuando se presenta la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En términos efectivos, esto implica que:

Por un hijo, el cobro mensual ronda los $113.000 aproximadamente.

aproximadamente. El resto se acumula para el pago anual.

AUH: el monto que se cobra en mayo

Calendario de pagos AUH en mayo

El cronograma de cobro comenzará el lunes 11 de mayo, condicionado por el feriado del Día del Trabajador, y se organizará según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

jueves 21 de mayo DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Tarjeta Alimentar: cómo se cobra en mayo

Quienes perciben AUH también acceden, en muchos casos, al complemento de la Tarjeta Alimentar. Este beneficio se deposita en la misma fecha y cuenta que la asignación, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

Si bien los montos de la Tarjeta Alimentar no se actualizan automáticamente por IPC, siguen siendo un refuerzo clave para cubrir gastos de la canasta básica.

Cuánto se cobra de AUH confirmado

AUE: calendario en mayo

En paralelo, la Asignación por Embarazo (AUE) mantiene el mismo calendario que la AUH:

DNI terminados en 0 a 9: del 11 al 22 de mayo, según terminación.

El aumento del 3,4% en la AUH se inscribe en un esquema de actualización mensual que busca evitar un mayor deterioro del poder adquisitivo frente a la inflación. Sin embargo, el impacto real en los ingresos depende no solo del porcentaje de ajuste, sino también de la evolución de los precios en los meses siguientes.

Con este nuevo cronograma, ANSES pone en marcha los pagos de mayo para millones de familias que dependen de estas prestaciones como principal fuente de ingresos.