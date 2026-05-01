Alarma en Uruguay por la dura lesión de Arrascaeta que podría dejarlo afuera del Mundial

El volante uruguayo sufrió una fractua y fue rápidamente hospitalizado para aplicarle una cirugía.

Cada vez falta menos para que el Mundial comience y cualquier novedad sobre un jugador lesionado es una que impacta de gran manera en el armado de las listas. La última jornada de Copa Libertadores expuso que Giorgian De Arrascaeta sufrió una dura caída que lo obliga a realizar un proceso de recuperación algo singular. Uno que podría sacarlo de la nómina de la Selección de Uruguay.

En el partido que se disputó en La Plata frente a Estudiantes, el volante uruguayo debió ser atendido por los profesionales médicos y luego reemplazado después de mostrar varias muecas de dolor al caer con todo el peso de su hombro derecho. El paso de las horas permitió confirmar que sufrió una fractura de la clavícula. Algo que demandó una rápida intervención por parte del club brasilero con el fin de que la molestia se vaya reduciendo y así iniciar el proceso de recuperación.

"El mediocampista De Arrascaeta fue sometido, en la mañana de este jueves (30), a la cirugía para la corrección de una fractura en la clavícula derecha. El procedimiento, con una duración aproximada de una hora, fue exitoso y consistió en la fijación de la fractura con placa y tornillos. El atleta permanecerá en observación durante el día y tiene previsto el alta hospitalaria en la mañana de este viernes (1º)", expresa el comunicado que Flamengo difundió en sus redes sociales.

La gran pregunta es si llegará en condiciones al Mundial que comenzará en menos de 50 días. Hay voces que se mantienen optimistas y señalan una especie de cuidado especial para el primer partido de la Banda Oriental en caso de que el volante salte al campo de juego. “Es posible que se recupere a tiempo. Tal vez juegue con alguna protección en el inicio del Mundial. Una protección de movilidad normal, aunque hay un aspecto sicológico de exponerse a golpes”, expresó el médico Bruno Butturi Varone, que fue entrevistado por ESPN Brasil.

“En una semana puede hacer ejercicios para tren superior, y al día siguiente hacer ejercicios para miembros inferiores. El tiempo de recuperación es bastante corto; las fracturas se consolidan en seis semanas. Y no es común tener problemas de una nueva lesión después de esa cirugía. “Hay lesiones de hombro que son más graves. La luxación es más preocupante. Si hubiera tenido una luxación, debía pasar por una cirugía que requiere una recuperación de tres meses. La recuperación de una fractura es más simple", agregó.

Los jugadores que se pierden el Mundial por lesiones de gravedad

Xavi Simons de Países Bajos : sufrió una rotura de ligamentos cruzados al disputar una pelota en un partido del Tottenham.

Rodrygo de Brasil : El delantero del Real Madrid se rompió los ligamentos cruzados ante el Getafe el pasado 2 de marzo.



: El delantero del Real Madrid se rompió los ligamentos cruzados ante el Getafe el pasado 2 de marzo. Jack Grealish de Inglaterra: el volante sufrió una fractura de estrés en el pie izquierdo. Fue operado el pasado 9 de febrero y estiman que no llegará en condiciones futbolísticas para disputar el Mundial.