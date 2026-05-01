Con rechazo de la oposición, Sáenz logró una polémica reforma electoral en Salta por "beneficiar al poder"

El gobierno de Salta vuelve a quedar en el centro del debate político tras la sanción de una profunda reforma electoral impulsada por la gestión del gobernador Gustavo Sáenz. El Senado provincial sancionó la nueva ley: introduce cambios estructurales en el sistema de votación, en la organización de las candidaturas, y configura un escenario que ya genera tensiones de cara a los próximos comicios.

En línea con el proyecto de Javier Milei de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), las elecciones provinciales generales pasarán a definir directamente las internas partidarias, lo que modifica de raíz la dinámica electoral vigente hasta ahora.

Cabe destacar que una de las mayores controversias se presenta en el cargo de gobernador, ya que para postularse exige la presencia de listas en 15 departamentos, lo que significa participar en las elecciones de 40 de 60 municipios de toda la provincia. Por lo que, desde la oposición, denunciaron a El Destape que esto favorecería a "la construcción política de bipartidismos y beneficiaría al poder de turno".

La normativa establece que un candidato a gobernador podrá llevar hasta cuatro postulantes a intendente por municipio, mientras que cada uno de ellos podrá estar vinculado a diferentes listas de concejales. Además, se introducen diferencias entre alianzas y partidos: los frentes electorales podrán presentar hasta cuatro listas para cargos legislativos, mientras que los partidos individuales tendrán un límite de dos.

Un nuevo esquema de competencia electoral

Según la nueva ley, la lista más votada dentro del espacio será la que se imponga, aunque los votos se sumarán para el total del frente. Otro punto clave es la modificación del sistema utilizado en la provincia desde 2013. Si bien se mantiene la Boleta Única Electrónica, la ley elimina casi dos décadas de continuidad en su formato actual y redefine su diseño visual.

"Esto se debe a un mero capricho y arbitrariedad del gobernador Sáenz", enfatizaron desde la oposición a El Destape, y aseguraron que es "una ley que viene a cambiar las reglas de juego, que busca instalar y oficializar el feudalismo". Además, remarcó que "claramente desnuda el miedo a perder el poder que tiene hoy el 'saencismo', que es un totalitarismo que avasalla las instituciones de Salta y da un golpe certero a la democracia y al sistema republicano de Gobierno, quitándole toda la legitimidad".

En esa misma línea, otro integrante de la Cámara de Senadores recordó que "hace 23 años se había cambiado este sistema, y todo el arco político de la provincia entendió que no podía seguir porque en definitiva el elector no sabía a quién estaba votando", y concluyó: "Ahora se busca una ventaja electora, de estar en mejores condiciones para las próximas elecciones, lo hacen en ese sentido. Es una estafa piramidal, se juntan votos para el gobernador se elegido nuevamente".

Cuáles son las nuevas modificaciones

A partir de ahora, la pantalla de votación estará dividida en cinco segmentos verticales: los primeros cuatro estarán destinados a la imagen y número de lista de los candidatos, mientras que el quinto incluirá los datos identificatorios de la agrupación política.

También se elimina el piso del 5% necesario para acceder al reparto de bancas mediante el sistema D’Hondt, lo que podría modificar la representación legislativa. A esto se suma un nuevo requisito: los espacios políticos deberán presentar candidaturas en al menos 15 de los 23 departamentos para competir por la gobernación.

Entre las innovaciones más llamativas, la ley incorpora la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los candidatos a cargos electivos provinciales, departamentales y municipales, conocidos como “narcotests”. El trasfondo político de la reforma también incluye la discusión sobre una posible nueva candidatura de Sáenz.

En 2021, una reforma constitucional limitó los mandatos a dos períodos consecutivos, pero queda abierta la interpretación sobre si su primer mandato (2019-2023) debe ser contabilizado dentro de ese esquema. Esto podría derivar en una definición legal por parte de la Corte de Justicia provincial, en caso de que el mandatario decida avanzar con una nueva postulación.

La reforma fue tomada por muchos referentes como un retroceso institucional, y recordaron que el sistema de doble voto simultáneo había sido descartado décadas atrás por generar confusión en el electorado. El nuevo esquema electoral abre así un escenario incierto en Salta, donde las reglas del juego político cambian de manera significativa y donde la discusión sobre transparencia, representación y competencia democrática ya se instaló con fuerza en la agenda pública.