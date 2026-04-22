Mientras Milei busca eliminar las PASO, aumenta la tensión contra Sáenz por el proyecto de reforma electoral en Salta

Mientras el presidente Javier Milei anunció que enviará al Congreso la eliminación de las PASO, el gobernador Gustavo Sáenz ya celebró la media sanción en Diputados de la reforma electoral que impulsó en la provincia de Salta. Pese a que legisladores oficialistas desligaron al mandatario de responsabilidad sobre el proyecto ya que "ingresó por el Poder Legislativo", desde la oposición fueron categóricos con El Destape: "Es un golpe institucional".

Bajo el discurso de "modernización", desde la oposición denuncian que se trata de una estrategia para ocultar las fisuras de la gestión del mandatario y adelantaron que los cambios en el proceso de conteo de votos beneficiarán al oficialismo.

“Distorsiona el interés del votante por lo que favorece a quien tiene el poder en el proceso electoral", detalló a este medio el referente político del Partido Obrero y ex diputado provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Claudio Del Plá. En este sentido, planteó que esta ley enmascara alianzas previas que tienen un único objetivo: promover el bipartidismo a través de la eliminación de competidores para el cargo de mandatario provincial.

Se trata de un esquema que no necesariamente permite que el que gane sea el más votado de manera individual, sino el que resulte más beneficiado por las alianzas de los espacios políticos.

"Para poder postularse como candidato a gobernador, hay que tener lista completa en 15 departamentos, que serían 40 de un total de 60 municipios", detalló el referente político, mientras apuntó que los cambios de conteo para cargos de intendente, senador, diputado y concejal volverán también a un sistema electoral extinto en casi todo el país por su falta de legitimidad. “Es un mecanismo de listas múltiples que le permiten armar un sistema gigantesco que todos remiten a su candidatura central”, exclamó.

Como Milei

El contexto en el que se impulsa la reforma electoral no pasa desapercibido. Gustavo Sáenz enfrenta el repudio de la ciudadanía salteña a pocos días de anunciar el pago de un servicio de trasbordo que históricamente fue gratuito, lo que generó un levantamiento de trabajadores y estudiantes del territorio. Esto expone aún más a una provincia que, pese al vínculo aliado con Milei, acumula una pérdida de 11.480 puestos de trabajo en los últimos dos años, según el CEPA.

Pero esto no fue un impedimento para que Sáenz acompañara iniciativas como la reforma laboral, y mismo la reciente modificación a la Ley de Glaciares. Esta última generó controversia, ya que la exsecretaria de Energía y senadora nacional, Flavia Royón, fue repudiada tras ser vinculada con intereses de empresas mineras.

"Está probado que forma parte de una consultoría en la cual se ven beneficiadas las empresas. Saénz y Royón tienen relaciones incestuosas con las mineras, en vez de representar los intereses de la población", exclamó el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, durante el debate abierto en comisiones.

La apertura política hacia la explotación minera en zonas periglaciares no puede desvincularse del reciente encuentro que tuvo Sáenz junto al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien lo catalogó como "un gobernador que quiere mucho a los Estados Unidos”. Asimismo, aseguró que el país conducido por Donald Trump se encuentra interesado en los recursos naturales de la provincia para la explotación y ganancia minera.