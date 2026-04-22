Uno a uno, qué cambios impulsa la reforma electoral de Milei

El gobierno de Javier Milei ya tiene escrito el anteproyecto que enviará al Congreso para intentar establecer modifcaciones clave en el sistema electoral actual, a un año y medio de las próximas elecciones presidenciales de 2027. Algunos de los cambios clave que quiere la Casa Rosada son: eliminar las PASO, implementar Ficha Limpia, cambiar las reglas para el financiamiento de los partidos e implementar la Boleta Única de Papel.

Esta Reforma Electoral Integral que quiere llevar a cabo el gobierno de Milei a dos años iniciada su gestión prevé cambios a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos Nº 26.215, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos Nº 23.398, la Ley de Democratización de la Representación Política, Transparencia y Equidad Electoral Nº 26.571 y el Código Electoral Nacional, entre otras normativas.

1) Eliminación de las PASO

Uno de los cambios más significativos de la reofrma es la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Con esta medida, la elección de autoridades partidarias y la designación de candidatos a cargos electivos nacionales volverán a regirse por las cartas orgánicas de cada partido político.

Ante la ausencia de las PASO, el anteproyecto estipula que los partidos deberán registrar sus listas de candidatos ante la Justicia electoral con una antelación no menor a 60 días de la fecha de la elección general.

2) Financiamiento de los partidos

Se elevará el límite permitido para los aportes privados a los partidos y campañas y se mantendrá el envío de fondos públicos que el Estado entrega a través del Fondo Partidario Permanente.

El anteproyecto plantea aumentar del 2% al 35% el monto máximo de los aportes por persona a las agrupaciones. "Los partidos políticos no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica, por cada año calendario para desenvolvimiento institucional, un monto superior al treinta y cinco por ciento (35%) del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior”, dice el artículo que modifica la actual norma.

La normativa vigente prevé un límite de 2% de ese mismo cálculo. También planea dar el mismo aumento para el "límite de recursos privados por persona" destinado a cada campaña electoral.

3) Implementación de Boleta Única de Papel (BUP)

La inicaitiva propone sustituir el sistema de boletas partidarias por una BUP para las elecciones nacionales, la cual serán gestionada y financiada por el Estado. Tendrá un diseñó unificado en el que se incluirán todas las categorías de cargos y agrupaciones, organizado en filas horziontales para cada partido.

El sistema de votación será por lista completa: habrá un casillero específico para que cada ciuadadano vote a los candidatos de una misma agrupación política con un solo tilde o cruz.

4) Cumplimiento de Ficha Limpia

También se introducen las nuevas restricciones estipuladas por la Ley de Ficha Limpia, en la que se prohíbe la candidatura de aspirantes a cargos públicos a quienes estén condenados por la Justicia en dos instancias.

Se aplicará a quienes tengan condenas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, corrupción, enriquecimiento ilícito, narcotráfico y otros delitos graves. Habrá un registro público elaborado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) en el que se controlará las inhabilitaciones de quienes pretendan candidatearse.

5) Requisitos para los partidos políticos

Por otro lado, se dictan nuevas condiciones para obtener la personería jurídica de las agrupaciones políticas. Para consdierarse un partido nacional, cada espacio deberá tener reconocimiento de al menos 50 ciudadanos ante jueces federales con competencia electoral en 10 distritos y contar con afiliados que representen al menos el 0,1% del padron en cada sitio.

Además, se estipula que pederán su personería si no alcanzan el 3% del padrón electoral en una de cada dos elecciones nacionales consecutivas.

"Este proyecto eleva los pisos de afilaición para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería, con el fin de terminar con el régimen de los 'sellos de goma', que hacen de cada elección un negocio", indicó Presidencia en un comunicado.

6) Presentación de avales

También habrá cambios en la presentación de los avales, que deberán realizarse de manera online a través de una plataforma que fiscalizará la CNE. "La plataforma a través de la cual se brindarán los avales deberá estar disponible en un plazo no menor a los 90 días del plazo establecido para el registro de candidatos y pedido de oficialización de listas", se indica en el anteproyecto.

7) Eliminación de espacios cedidos para propaganda

A su vez, la reforma propone derogar el artículo 74 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 que obliga a canales de televisión y radio a ceder gratuitamente espacios para propaganda electoral durante la campaña.

"El proyecto también propone la eliminación total del régimen de espacios cedidos, que actualmente obliga a los medios a entregar espacios de aire para propaganda partidaria gratuita, un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto", argumentó Presidencia.