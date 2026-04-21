Las prepagas informan los aumentos para mayo: cuánto habrá que pagar

Las principales empresas de medicina prepaga ya definieron los valores que aplicarán a sus planes de salud a partir de mayo, con incrementos que alcanzan hasta el 3,4%. De acuerdo con lo informado por las compañías, las subas se alinean con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. En paralelo, la Superintendencia de Salud dispuso este martes la baja de otras cuatro prepagas que no registraban actividad.

Al menos seis de las principales firmas del sector comunicaron a sus afiliados los nuevos aranceles que regirán desde mayo. Entre ellas, Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud aplicarán ajustes del 3,4%, en sintonía con el índice de precios al consumidor (IPC).

Por su parte, OSDE y Galeno implementarán subas algo menores, que variarán entre el 3,2% y el 3,3%, según el tipo de plan. En algunos casos, los incrementos también impactarán en los copagos.

En abril, las cuotas de medicina prepaga ya habían aumentado un 3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y un 2,6% a nivel nacional, según datos del INDEC. En el acumulado del primer trimestre, las subas alcanzaron el 7,6%, mientras que en la comparación interanual treparon al 29,7%. Las empresas del sector explican estos ajustes por el incremento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Desde julio de 2025, además, las compañías están obligadas a informar mensualmente a la Superintendencia de Servicios de Salud los valores de sus planes, diferenciados por edad, tipo de cobertura y región.

Prepagas: baja de empresas sin actividad

En otro frente, el Gobierno avanzó con la baja de cuatro nuevas empresas de medicina prepaga que figuraban en los registros oficiales, pero no tenían actividad operativa. La decisión, tomada por la Superintendencia de Salud, apunta a ordenar el sistema sanitario. Las compañías dadas de baja son Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

Con estas exclusiones, ya suman 166 las entidades eliminadas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga durante la actual gestión. La medida se basa en la Ley N° 26.682, que regula el funcionamiento del sector y exige a las empresas cumplir con requisitos como la presentación de balances, declaraciones juradas y la actualización de información sobre prestaciones.

Desde el organismo aclararon que esta decisión no afecta a los usuarios, ya que se trata de firmas que no contaban con afiliados ni estructura operativa, y que además incumplían con la información básica exigida por la normativa vigente.