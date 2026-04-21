Recalculando: tras revelarse la inflación de marzo, el mercado le sube el piso a la de abril

La inflación de marzo revelado por el Indec la semana pasada, varias décimas mayor al esperado, terminó obligando al mercado a recalcular al alza la suba de precios para el mes de abril, subiendo el piso considerado por las consultoras ante la evidencia de una inercia inflacionaria más fuerte.

Al inicio de abril, las diferentes consultoras y bancos esperaban, en promedio, una inflación del 3% en marzo, según quedó plasmado en el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central (BCRA). Sin embargo, la publicación del IPC del mes pasado por parte del Indec, el 14 de abril, generó sorpresa. Finalmente, la inflación oficial de marzo fue del 3,4%, cuatro décimas más alta que lo esperado. Se trató no solo de la décima aceleración mensual consecutiva, sino también de la cifra más alta en un año (desde el 3,7% de marzo de 2025).

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Esto terminó impactando directamente en la inflación prevista para abril. Hasta antes del IPC de marzo, el REM estimaba que la suba de precios del mes en curso iba a ser del 2,6%. Por ejemplo, la consultora EcoGo proyectaba un 2,3%, Equilibra un 2,5% y Analytica un 2,8%, según algunas consultoras que pudo relevar entonces El Destape.

Pero, en la última semana, algunas de ellas recalcularon su pronóstico para el cuarto mes del año. En concreto, EcoGo considera ahora que la inflación de abril será del 2,5%, es decir, 2 décimas más que la semana pasada. Por su parte, Analytica aumentó su previsión en 1 décima, por lo que ahora prevé una suba de precios del 2,9%.

En otras palabras, es cierto que el mercado sigue considerando que por fin habrá una desaceleración en la suba de precios luego de 10 meses. Pese a ello, la novedad de la inflación oficial de marzo terminó por subir el piso para el IPC de abril, que el Indec dará a conocer el próximo 14 de mayo.

La inflación núcleo empeora los pronósticos para el IPC de abril

Lo que ocurre, en primer lugar, es que la inflación deberá desacelerarse, a su vez, desde un piso más alto en marzo. Pero, sobre todo, el punto fundamental es que la inflación núcleo de marzo fue mucho mayor a la esperada, ya que con un 3,2% terminó superando a la núcleo de febrero por una décima.

Dado que el IPC núcleo mide solo los precios no regulados y los que no están influidos por cuestiones estacionales, las consultoras coinciden en que ahora la inercia inflacionaria que deja marzo será más elevada. Se trata de la suba de precios por la mera presencia de expectativas de inflación basadas en la inflación pasada. Así, EcoGo precisó que "persisten presiones de arrastre heredadas de marzo", por un total de "0,3 puntos porcentuales".

En paralelo, la inflación mayorista del Indec, que cuando desacelera Javier Milei y Luis Caputo suelen exhibir como un anticipo de la baja de precios de la general, también trajo malas noticias, ya que empardó al IPC con un 3,4%.

Hay otras consultoras que mantuvieron su previsión para abril tal como estaba a inicios de mes, pero esto se debe a que sus pronósticos ya eran pesimistas desde el vamos. Por ejemplo, para LCG sigue siendo de como máximo un 2,8%, dado que ya consideraban que marzo tendría una inflación núcleo alta. Mientras que Equilibra nunca varió del 2,5% porque ya había prácticamente acertado con anticipar un 3,3% para marzo.

Al contrario, las que esperaban condiciones relativamente optimistas debieron modificar su proyección. Como sea, el mercado entiende ahora que seguramente la desaceleración, más todavía la que esperaba Milei (con un cero adelante en agosto) tardará más en llegar.