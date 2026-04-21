Se trata del macho silvestre número 11 identificado en la región chaqueña y el tercero en el área protegida (Foto: Parques Nacionales).

La Administración de Parques Nacionales (APN) lanzó una convocatoria abierta para que toda la ciudadanía vote el nombre del último yaguareté que fue identificado en el Parque Nacional Río Pilcomayo, ubicado en la provincia de Formosa.

Se trata del macho silvestre número 11 identificado en la región chaqueña y el tercero en el área protegida. En 2018 se logró fotografiar al primer yaguareté no solo para el Parque Nacional sino "para la región chaqueña", informaron desde APN. A principios del 2025 se registró un nuevo macho en el área protegida, posteriormente bautizado como "Pilco" también a partir de la votación ciudadana.

Ahora, el último individuo se registró por primera vez a partir del hallazgo de huellas en un campo vecino al Parque en 2025 y la verificación en terreno por parte de personal del área protegida. Si bien estos indicios fueron prometedores, resultaron insuficientes para determinar la identidad del individuo. Por ende, se decidió reforzar el monitoreo en la zona mediante la instalación de cámaras trampa, logrando confirmar la presencia del felino y obtener registros visuales que permitieron un análisis más preciso.

Estas acciones forman parte de un proyecto de monitoreo de mamíferos medianos y grandes que se desarrolla en el Parque a través de la colocación de cámaras trampa en distintos sectores estratégicos. El registro del nuevo individuo representa un "gran valor para la conservación de la especie en la región y el área protegida en particular".

Con cada nuevo ejemplar que se confirma se aporta información clave sobre el uso del territorio, el estado del ambiente y las posibilidades reales de la supervivencia de una especie emblemática y amenazada en nuestro país.

¿Cómo votar el nombre del nuevo yaguareté?

Como este año se cumplen 25 año de la sanción de la Ley nacional que declaró como monumento al animal y a 75 años de la creación del Parque Nacional Río Pilcomayo, la APN invitó a toda la comunidad a participar de la elección del nombre de este nuevo ejemplar encontrado en un área protegida.

La votación del nombre del nuevo yaguareté combinará actividades presenciales, como la visita de personal del Parque a escuelas de localidades vecinas al área y de la ciudad de Formosa, y una campaña de votación virtual que permitirá participar al público de todo el país.

El nombre que sea elegido se anunciará el próximo 30 de abril, como resultado de los votos reunidos en ambas modalidades. La votación web se podrá realizar en el sitió oficial de APN. Los nombres a votar serán los siguientes: