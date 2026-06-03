Inteligencia artificial duplicará el consumo de energía y agua de los centros de datos para 2030: investigadores ONU

FOTO DE ARCHIVO: Un empleado camina por un centro de datos de Hewlett Packard Enterprise (HPE) dentro de su edificio de oficinas en Bengaluru.

Los centros ​de datos consumirían el doble de energía y agua para 2030 a medida que se amplían para satisfacer el aumento ‌de la demanda derivada ‌de la inteligencia artificial, según afirmaron el miércoles investigadores de la ONU.

A menos que los gobiernos presten atención a los crecientes costos medioambientales de la IA, su rápida implantación también podría poner a prueba los escasos recursos terrestres y generar montañas de residuos electrónicos, advirtió en un informe el Instituto de Agua, Medio Ambiente y ​Salud de la Universidad ⁠de las Naciones Unidas.

Algunas conclusiones:

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• En el 2025, los centros ‌de datos consumieron 448 teravatios-hora de electricidad a nivel ⁠mundial, más que toda Arabia Saudita. ⁠La IA representó una quinta parte del total.

• También consumieron 4,5 billones de litros de agua, suficientes para satisfacer las necesidades de más ⁠de 600 millones de personas en el África subsahariana, ​al tiempo que generaron 189 millones de toneladas ‌de emisiones de dióxido de carbono.

• "El ‌debate público sigue tratando a menudo la IA como software, ⁠pero la IA es también infraestructura física: centros de datos, generación de electricidad, sistemas de refrigeración, redes de transmisión, chips, minerales, tierra y agua", afirmó Kaveh Madani, director del instituto y autor ​principal del ‌informe.

• Se prevé que el consumo anual de energía de los centros de datos se duplique hasta alcanzar los 945 TWh en 2030, aproximadamente lo mismo que todo Japón, y que la IA represente el 40 % del total.

• ⁠Se espera que el consumo de agua alcance los 9,3 billones de litros, mientras que las emisiones de CO₂ aumentarán hasta los 399 millones de toneladas.

• Según el informe, también se prevé que la huella territorial de los centros de datos aumente de 6.900 km² (2.664 millas cuadradas) el año pasado a más de 14.500 km² para 2030.

• Aunque ‌la IA podría impulsar la eficiencia optimizando las redes eléctricas y reduciendo los residuos, es probable que la demanda global de electricidad y agua siga aumentando a medida que los países y las empresas compiten por construir nueva capacidad.

• "En este momento, la competencia por crecer ‌más rápido que los demás eclipsa los principios básicos del crecimiento sostenible", añadió Madani.

• "La IA no eliminará simplemente el agua o la electricidad en todo ‌el mundo. Pero en ⁠lugares concretos, la expansión mal planificada de los centros de datos podría chocar con las presiones existentes ​sobre los recursos. Por eso es importante una planificación responsable ahora, antes de que la infraestructura y las dependencias queden fijadas».

(Reportaje de David Stanway; edición de Sherry Jacob-Phillips, Editado en español por Juana Casas )