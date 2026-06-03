Inteligencia artificial duplicará el consumo de energía y agua de los centros de datos para 2030: investigadores ONU

Los centros de datos consumirían el doble de energía y agua para 2030 a medida que se amplían para satisfacer el aumento de la demanda derivada de la inteligencia artificial, según afirmaron el miércoles investigadores de la ONU.
A menos que los gobiernos presten atención a los crecientes costos medioambientales de la IA, su rápida implantación también podría poner a prueba los escasos recursos terrestres y generar montañas de residuos electrónicos, advirtió en un informe el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas.
Algunas conclusiones:
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• En el 2025, los centros de datos consumieron 448 teravatios-hora de electricidad a nivel mundial, más que toda Arabia Saudita. La IA representó una quinta parte del total.
• También consumieron 4,5 billones de litros de agua, suficientes para satisfacer las necesidades de más de 600 millones de personas en el África subsahariana, al tiempo que generaron 189 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono.
• "El debate público sigue tratando a menudo la IA como software, pero la IA es también infraestructura física: centros de datos, generación de electricidad, sistemas de refrigeración, redes de transmisión, chips, minerales, tierra y agua", afirmó Kaveh Madani, director del instituto y autor principal del informe.
• Se prevé que el consumo anual de energía de los centros de datos se duplique hasta alcanzar los 945 TWh en 2030, aproximadamente lo mismo que todo Japón, y que la IA represente el 40 % del total.
• Se espera que el consumo de agua alcance los 9,3 billones de litros, mientras que las emisiones de CO₂ aumentarán hasta los 399 millones de toneladas.
• Según el informe, también se prevé que la huella territorial de los centros de datos aumente de 6.900 km² (2.664 millas cuadradas) el año pasado a más de 14.500 km² para 2030.
• Aunque la IA podría impulsar la eficiencia optimizando las redes eléctricas y reduciendo los residuos, es probable que la demanda global de electricidad y agua siga aumentando a medida que los países y las empresas compiten por construir nueva capacidad.
• "En este momento, la competencia por crecer más rápido que los demás eclipsa los principios básicos del crecimiento sostenible", añadió Madani.
• "La IA no eliminará simplemente el agua o la electricidad en todo el mundo. Pero en lugares concretos, la expansión mal planificada de los centros de datos podría chocar con las presiones existentes sobre los recursos. Por eso es importante una planificación responsable ahora, antes de que la infraestructura y las dependencias queden fijadas».
(Reportaje de David Stanway; edición de Sherry Jacob-Phillips, Editado en español por Juana Casas )