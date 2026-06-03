A qué se dedica Soledad Fandiño en Miami lejos de la actuación

Soledad Fandiño dejó atrás la actuación para comenzar una nueva vida en Miami, donde hoy se dedica al bienestar físico y emocional.

Soledad Fandiño construyó una nueva etapa de su vida en Miami, Estados Unidos, luego de alejarse de la actuación. Tras atravesar importantes cambios personales y de salud, la modelo y actriz argentina encontró un nuevo camino vinculado al bienestar físico y emocional, una actividad que hoy ocupa gran parte de su tiempo.

La nueva vida de Soledad Fandiño en Miami

Hace varios años que Soledad Fandiño decidió instalarse en Miami junto a su hijo y apostar por una rutina diferente a la que mantuvo durante décadas en los medios de comunicación. Lejos de los sets de grabación y las producciones televisivas, comenzó a enfocarse en hábitos relacionados con la salud integral, la meditación y distintas disciplinas de entrenamiento.

La transformación personal cobró aún más relevancia luego de superar un cáncer de mama, una experiencia que marcó un antes y un después en su forma de encarar la vida. Desde entonces, el bienestar físico y mental pasó a ocupar un lugar central en sus proyectos cotidianos.

Instructora de Pilates Sculpt: el nuevo trabajo de Soledad Fandiño

Tras varios meses de capacitación y estudio, Soledad Fandiño obtuvo la certificación oficial como instructora de Pilates Sculpt, una disciplina que combina las bases tradicionales del pilates con ejercicios de fuerza y resistencia funcional.

Este método integra el control corporal, la respiración consciente y el trabajo del centro del cuerpo característicos del pilates, sumando rutinas dinámicas que buscan fortalecer la musculatura y mejorar la condición física general.

La actriz compartió con sus seguidores la alegría por este nuevo desafío profesional a través de una publicación en Instagram, donde mostró imágenes de su primera clase en español. Allí expresó: “Finalmente di mi clase de pilates en español! Mi felicidad es total! Al principio estaba nerviosa, saliendo de mi zona de confort… pero la música argentina me hizo sentir un poco más en casa y mi hijo y amigas y amigos me dieron toda la energía!”.

Además, destacó el acompañamiento recibido durante la jornada y celebró el resultado de la experiencia. “Fue un éxito. Gracias a todos los que estuvieron y a los que siempre me acompañan con la mejor energía!”, escribió.

Cómo es el exclusivo estudio donde trabaja Soledad Fandiño

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue el espacio elegido para dictar las clases de Pilates Sculpt. A través de sus redes sociales, Soledad Fandiño mostró la intimidad del estudio ubicado en Miami, caracterizado por una estética moderna y sofisticada.

El lugar cuenta con techos altos revestidos en madera oscura y vigas expuestas que aportan personalidad al ambiente. La iluminación tenue en tonos cálidos contribuye a generar una atmósfera relajante, mientras que los grandes espejos empotrados y las luces LED rojizas completan una propuesta visual pensada para brindar una experiencia integral durante el entrenamiento.

El estudio también dispone de un sector tipo living con mobiliario contemporáneo, diseñado para ofrecer comodidad y favorecer la conexión entre los asistentes antes y después de las clases.

El detalle argentino que incorporó a sus clases

Aunque desarrolla esta nueva etapa profesional en Estados Unidos, Soledad Fandiño no pierde el vínculo con sus raíces. Para sentirse más cerca de Argentina durante su debut como instructora, eligió una playlist compuesta por música argentina.

Ese detalle aportó un componente emocional especial a la jornada y ayudó a recrear una sensación de cercanía con su país natal. Así, entre el pilates, la meditación y una vida enfocada en el bienestar, la actriz encontró una nueva vocación que hoy la mantiene activa y plenamente comprometida.