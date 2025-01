Soledad Fandiño reapareció tras su diagnóstico de cáncer con un importante anuncio: "No es fácil".

Soledad Fandiño reapareció para contar cómo sigue su estado de salud. En septiembre, la famosa conductora contó que había sido diagnosticada de cáncer de mama y, hasta el momento, decidió mantener un perfil bajo y seguir enfocada en su recuperación. Pero ahora volvió con un importante anuncio.

A través de sus redes sociales, Fandiño hizo un posteo en donde contó que su salud está muy bien y que se encuentra en buen camino hacia la recuperación. Luego de asistir a sus citas médicas y realizase una operación, Soledad se encuentra cada vez mejor y decidió contarlo en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje.

"Lo importante es volver. Es lo que muchos y muchas me escribieron por mensaje privado hoy. Y es verdad. Lo importante es volver a levantarse, volver a intentar, volver a sonreír, a confiar", empezó por escribir Fandiño en sus redes. Luego, sumó: "Yo quiero poder ayudar desde donde sea, motivando, acompañando, transmitiéndoles alegría, brindándoles herramientas que yo misma probé y me sirven".

Luego de abrir la posibilidad de tender una red de contención, Soledad siguió: "Y si le llega a una persona aunque sea y le viene bien, con eso soy feliz. Pero obviamente hay días buenos y otros que cuestan más, a todos nos pasa. Se los digo y me lo digo a mi misma, aflojemos con la presión de que todos los días deberían ser maravillosos, porque aunque lo sean, tal vez uno no se siente con la mejor energía como para reconocerlo o sacarle lo mejor". Por último, sentenció: "Tengo miedos, inseguridades, pensamientos que no suman, me meto mucha presión para todo y muchas veces son ustedes los que me ayudan a mí, compartiéndome sus historias, preguntándome cosas, dándome cariño a la distancia. Me llegan mensajes tan hermosos que lo único que me sale siempre es querer darles el mismo amor".

El adiós de Soledad Fandiño: se fue del país y dejó la actuación para perseguir un sueño

Soledad Fandiño anunció que hará un inesperado cambio en su vida. Desde que se mudó a Miami, Estados Unidos, sus deseos cambiaron. Es por esto que dejó de lado la actuación y emprenderá un nuevo camino vinculado al deporte y la espiritualidad.

La modelo se instaló en Estados Unidos con su hijo Milo, fruto de su relación con el cantante Residente, y anunció que enfocará todas sus energías en su nueva pasión: ser instructora de yoga.

"Primera vez enseñando una clase de Yoga, un recorrido que recién empieza, que me llena de gratitud y felicidad. Un nuevo desafío en mi vida", anunció Soledad a través de un posteo en su cuenta de Instagram.

"No voy a negar que me dio miedo, pero al miedo lo tomo como una oportunidad para ser valiente y tener el coraje para cumplir mis sueños. ¡¡Allá vamos!! ¡Gracias por acompañarme en este viaje!", agregó la mediática.

Más tarde, hizo otro posteo contando que estaba a punto de dar su primera clase: "Nerviosa. Voy a dar hoy mi primera clase de yoga que va a ser en spanglish. Mitad en español, mitad en inglés. Vamos con todo un playlist bien argentino, con tango, con todo. Así que bueno, deséenme suerte".

Semanas atrás, habían contado en Socios del Espectáculo (El Trece) que Fandiño piensa quedarse al menos seis meses en Miami por la residencia americana que tiene. Además, Luli Fernández sumó que viajó para revalidar su Visa.

Sobre Residente, contó: “Tienen muy aceitado el tema de visitas con el papá, se llevan bien, está todo acomodado y se ven asiduamente, pero va por un tema de residencia y se va a quedar seis meses allá en principio”. Por último, la panelista detalló que aunque está instalada sola, su pareja actual irá a visitarla de vez en cuando para hacerle compañía.