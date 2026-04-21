Ante el silencio de Valdés, Corrientes pierde más de 3.300 empleos y crece la tensión por la falta de políticas provinciales

La provincia de Corrientes inició el 2026 con una marcada caída del empleo privado. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en enero se contabilizaron 76,3 mil trabajadores registrados en el sector privado, lo que representa una pérdida de más de 3.300 puestos en comparación con el mismo mes de 2025. En este marco, crece la preocupación en la provincia por la falta de políticas para aliviar esta situación por parte del gobernador Juan Pablo Valdés, quien se mantiene alineado a la política de Javier Milei.

En términos mensuales, la caída también resulta relevante. Corrientes pasó de 78,1 mil trabajadores registrados en diciembre de 2025 a 76,3 mil en enero de este año, lo que implica una contracción del empleo en el arranque del año. Este retroceso interrumpe una leve recuperación observada hacia fines de 2025, cuando el empleo había mostrado señales de estabilización tras varios meses de descenso.

El informe nacional se basa en los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que releva la población ocupada declarada en los registros administrativos. A nivel país, el empleo registrado alcanzó en enero de 2026 a 12,853 millones de personas, con una caída interanual del 0,3%. En tanto, el empleo asalariado en el sector privado se mantuvo prácticamente estable en relación con diciembre, con 6,196 millones de trabajadores.

Sin embargo, detrás de esa estabilidad general se esconden fuertes disparidades regionales. En el caso de Corrientes, la evolución muestra un deterioro sostenido desde mediados de 2024. En junio de ese año se registraron 77,3 mil trabajadores, cifra que marcó un punto de inflexión en la tendencia descendente. A partir de allí, el empleo mostró fluctuaciones, con leves recuperaciones que no lograron consolidarse.

Durante 2025, la provincia atravesó un comportamiento irregular. Tras un repunte en febrero y abril, cuando se alcanzaron niveles cercanos a los 80 mil trabajadores, el empleo volvió a caer de manera progresiva en los meses siguientes. Hacia fines de ese año, el número descendió a 77,7 mil en noviembre, para luego recuperarse levemente en diciembre.

La crisis económica de Valdés en Corrientes

Durante la semana pasada, trabajadores de la localidad de Guaravarí no percibieron en tiempo y forma sus salarios y, en su lugar, recibieron “vales de comida”. La situación, que incluye denuncias de al menos 30 despidos y una comuna en crisis financiera, expuso un cuadro de deterioro que trasciende un caso aislado.

El conflicto adquiere dimensión política al contrastar con el discurso oficial. Mientras Juan Pablo Valdés aseguró que su hermano, el gobernador Gustavo Valdés, “deja la vara alta”, “sin deuda” y con un “manejo responsable de las finanzas”, la situación en los municipios comienza a poner en duda ese relato.

En ese sentido, desde sectores sindicales advierten un “efecto dominó” que impacta en distintas localidades. El secretario general de ATE Corrientes, Gonzalo Rubiola, señaló en diálogo con El Destape que el gobernador “acompañó todas las leyes del presidente Javier Milei con promesas de Papá Noel sobre la coparticipación y hoy el resultado de esas negociaciones se ve en los municipios”, en referencia a la falta de recursos y el deterioro de las condiciones laborales.

Este sistema de cuasi-moneda local es la evidencia de una quiebra técnica que el oficialismo no puede ocultar. Mientras desde la Capital se pregona una estabilidad ejemplar, el municipio que gobierna el intendente aliado Tomás Méndez Ribeiro otorga papeles para canjear por alimentos básicos, como arroz o fideos, eliminando el derecho del trabajador de disponer de su salario. Rubiola señaló que al intendente "no le alcanza para pagar con lo que le llega de coparticipación".

Si un intendente de Vamos Corrientes puede pagar con "papelitos" y condenar a muchas familias sin que el Gobierno Provincial intervenga, el mensaje para el resto es claro: el ajuste se profundiza y el vale de comida es la nueva normalidad. Frente a la falta de respuestas, el representante de ATE aseguró que desde el gremio realizaron "las presentaciones necesarias" para ir a la localidad y "defender a los trabajadores". "No hay tiempo, no le podemos dar más tiempo porque más tiempo para ellos es más aflicción para nosotros", lanzó sobre las excusas del mandatario radical.